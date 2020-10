Diadema poda árvore protegida por lei

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/10/2020 | 19:22



Quem passa pela Praça Castelo Branco, no centro de Diadema, não sabe que ali existe uma das poucas espécimes da cidade – e da Mata Atlântica, já que está ameaçada de extinção – da árvore Stifftia crysantha, popularmente conhecida como Diadema ou rabo de cotia. O exemplar arbóreo, protegida por lei e considerado símbolo da cidade, tinha mais de dois metros de altura antes da reforma, e agora mais lembra um arbusto. A Prefeitura de Diadema reconheceu que “podas de limpeza foram realizadas em todas as árvores que necessitavam”. Mas a lei municipal 2.964, de 8 de abril de 2010, afirma que a Stifftia crysantha é espécie de preservação especial, imune ao corte e poda.

A Stifftia crysantha é uma árvore que pode chegar a três ou cinco metros e seu tronco, ao invés de um só, é múltiplo e eêm de 15 a 25 centímetros de diâmetro. Em função de seu tamanho, também pode ser aplicada na arborização urbana (pois não concorre com os fios de alta tensão). Suas sementes e flores atraem muitos pássaros, em especial, o beija-flor. Seu nome popular, Diadema, pode ser em decorrência do formato em que fica a haste depois que as flores caem, que lembra um broche em forma de estrela, também conhecido como diadema.

A árvore Diadema se funde com a história da cidade. O historiador do Centro de Memória de Diadema, Walter Adão Carreiro, relatou que foi um biólogo de origem alemã, Peter Reckers, quem começou a fazer testes com as sementes da árvore que tinham flores vermelhas e teria criado o tipo que existe em Diadema, com flores entre amarelo e bege. “Foi ele quem plantou na praça. Tinha duas árvores lá, mas acho que uma morreu. No Jardim Botânico também tem outra, bem bonita”, relembrou o historiador.

O botânico e professor de ecologia na UFABC (Universidade Federal do Grande ABC) Marcio Werneck explicou que a Stifftia crysantha é uma espécie nativa da Mata Atlântica, originalmente presente desde a Bahia até o Paraná. Em São Paulo, há registros nas cidades de Campinas, Cubatão, Ubatuba, Caraguatatuba, Botucatu , além da Capital e Diadema. As outras cidades do Grande ABC não contam com esse tipo de árvore. Para o docente, se houvesse uma placa de identificação próxima à árvore, poderia haver mais interesse da população pela sua preservação.

O engenheiro ambiental Gabriel Estevam ressaltou que segundo o SNUC (Sistema Nacional de Unidades Conservação), a Stifftia crysantha é uma espécie ameaçada de extinção e apontou que a falta de identificação e divulgação de sua história pode ser prejudicial. “Não se pode negar o grau de conscientização das pessoas e empresas nos tempos atuais. Poderia ser feito campanhas de conscientização e fomento”, pontuou.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que a reforma da praça não previa placa informativa sobre a árvore Diadema, mas que isso será avaliado. A administração não soube informar quantos espécimes existem na cidade, mas alegou que está em andamento um inventário arbóreo geral. A reforma da Praça Castelo Branco, a primeira da cidade e que foi inaugurada em 1965 por Lauro Michels, tio-avô do atual prefeito, Lauro Michels (PV), está prevista para ser concluída em novembro. Os investimentos foram de R$ 2.132.598,60.

As intervenções na Praça Castelo Branco tiveram início em setembro de 2019, após longo embate entre a administração municipal e o Condema (Conselho do Meio Ambiente de Diadema), cujos representantes da sociedade civil eram contrário à remoção de 14 árvores, e o Condepad (Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico, Documental, Artistico e Cultural), que requeria a manutenção do pavimento original de mosaico português. No final ficou acordado que seriam mantidos pequenos trechos do piso ao longo da praça e seria instalado tótem informativo sobre a sua história. A Prefeitura afirmou que o tótem já está no local.