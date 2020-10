Obituário - 3 de outubro

Ademir Medici



03/10/2020 | 07:00



Marcelo Gigliotti

(São Paulo, 1969 – 29-9-2020)

Nas transmissões de futebol, o pai Fiori referia-se ao filho como Marcelinho. E quando o pai partiu, Marcelinho e o irmão trataram de construir a memória do “Locutor da Torcida Brasileira”.

Um livro foi escrito, com esse título, assinado pelos jornalistas Mauro Beting e Paulo Rogério. Na divulgação, Marcelo Fiori e Paulo Rogério estiveram na reunião de 7 de dezembro de 2019 do Memofut, da qual também participou o ex-jogador Écio Capovilla, falecido no mesmo dia que Marcelo.

Marcelo Gigliotti parte aos 51 anos e seu corpo foi sepultado no Cemitério do Morumbi, onde também foram sepultados seus pais, Fiori e Adelaide.



SANTO ANDRÉ

Thereza Colombo Piai, 95. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lurdes Silva Saboia, 90. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manira Curi, 86. Natural do Rio de Janeiro. Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Paulo Ferreira, 85. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valéria Dowalite, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irenke Kocska, 83. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gentil Palmerini, 82. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Palmeiras, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Freguesia do Ó, em São Paulo, Capital.

Claudicea Rodrigues Monteiro, 74. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Perencin, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor Vila Pires.

Manoel Rodrigues de Lima, 72. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Laudemir Barreiro, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Ajudante geral. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Doraci Santoro Andrade, 85. Natural de Santa Gertrudes (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

André Rodrigues Rueda, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 30. Crematório Unidas, em São Paulo.

José Maria Dias, 82. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 30. Memorial Planalto.

Olinda da Silva Santos, 80. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Maria Rosa Braga Alfonso, 75. Natural do Uruguai. Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Carmelina Ferreira de Freitas, 66. Natural de Santo Angelo (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Wilson Antonio Soares, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Ubaldino Lucio José de Almeida, 60. Natural de Irecê (Bahia). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Antonio da Silva, 59. Natural de Curitiba (Paraná). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Sideval Pereira Lpes, 56. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Ademir Sonsini, 71. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal.

Carlos Nunes Ferreira, 60. Natural de Loanda (Paraná). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

José dos Reis Mendes, 57. Natural de Catas Altas da Noruega (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Antonietta Manganotti Meneguelo, 83. Natural de Presidente Wenceslau (São Paulo). Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Ivanildo Souza Cerqueira, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Empresário. Dia 30, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Zilmar Maria da Conceição Rodrigues, 55. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Carmo Girotto, 78. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Renilde Braz, 62. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residi no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Josefa Ferreira da Silva, 60. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Hugo Evangelista dos Santos, 42. Ntural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Enéas Pereira Dias, 80. Natural de Oriente (São Paulo). Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Benedita Ifigênia dos Santos, 96. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Antonia da Silva Lima, 88. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Inácio Alves, 80. Natural de Itaporanga (Paraíba). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Enedino dos Santos Carvalho, 76. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

José de Sena Gomes, 73. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais,

Geraldo Moreira da Silva Sobrinho, 71. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

José Francisco de Paula, 68. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.