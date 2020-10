Dia das crianças: 5 atrações para curtir em Brotas, no interior de São Paulo

Paulo Basso Jr.

02/10/2020 | 18:18



Brotas, no interior de São Paulo, é um bom destino para quem pretende curtir o Dia das Crianças com atividades na natureza. A cidade fica a 250 km da capital, 170 km de Ribeirão Preto, 150 km de Campinas, 110 km de Bauru e 275 km de São José do Rio Preto.

Passeios a cavalo ou off-road, trilhas, tirolesa e cachoeiras estão no cardápio de experiências oferecidas na cidade. Há muitos parques com atividades de aventura na região, a exemplo de Cassorova, Poção, Jacaré, Eco Ação, Viva Brotas.

A dica é antecipar-se com reservas, já que a cadeia de serviços do turismo está operando com capacidade reduzida por conta de protocolos de segurança.

O que fazer com crianças em Brotas

Confira cinco destinos para visitar com as crianças em Brotas, no interior de São Paulo.

CEU

Divulgação Observatório CEU

O Centro de Estudos do Universo (CEU) propõe uma imersão na história do planeta, desde o Big Bang e a era jurássica até os dias atuais. Um dos destaques é o Geoshow, um telão de 24 metros com o perfil geológico do Estado de São Paulo. O observatório astronômico tem quatro telescópios para observação da lua, planetas, nebulosas, galáxias e constelações.

Lagoa Encantada

Divulgação Lago Encantada

Coberta e aquecida, com 600 metros quadrados, a Lagoa Encantada tem cachoeiras, cascatas, jatos de água, fontes termais brotando do fundo e estruturas de pontos de jacuzzi. O conceito “virtuarium”, união entre o virtual e o imaginário, traz a temática dinossauro para animar as crianças. Além de disponível aos hóspedes do Brotas Eco Resort, o espaço é aberto para day use.

Arvorismo

O arvorismo está entre as experiências favoritas da criançada em Brotas. A aventura no alto das árvores com equipamento de rapel, passando por diversos obstáculos em diferentes níveis de dificuldade, é bem divertida. A prática é limitada a quem tem mais de 1,20 metro de altura. Em Brotas, o arvorismo pode ser praticado nos ecoparques Arvomix, Alaya, Sítio Sete Quedas e Parque Aventurah.

Rafting

Divulgação Rafting em Brotas

Nesse calorão, melhor do que se refrescar nas águas do Rio Jacaré Pepira é curtir as corredeiras a bordo dos botes de rafting. A diversão é garantida para toda a família, inclusive para os pequenos com altura acima de 1,20 metro. Reserve pelo menos quatro horas do dia para a atividade e leve roupas de banho, trajes flexíveis, calçado fechado e protetor solar. O rafting é oferecido pelas operadoras Ecoação, Território Selvagem e Alaya.

Doces e sorvetes

Divulgação Doceria Especialeria

Para adoçar a boca, há uma diversidade de sorveterias na região central. Outro ponto imperdível é a Especialeria, doceria com um cardápio variado. Para espantar o calor, a sugestão é a mousse cremosa de chocolate belga, com crocante de cookies.