02/10/2020 | 18:18



Durante o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, as viagens de ônibus chegaram a ser suspensas no Brasil. Aos poucos, porém, o setor rodoviário volta a ganhar força, principalmente entre os passageiros que realmente precisam viajar. Muita gente que já se sente segura também está optando por esse tipo de transporte para fazer turismo.

Viagens de ônibus no Brasil

A ClickBus, plataforma de venda online de passagens rodoviárias, fez um levantamento dos 10 destinos de viagens de ônibus mais buscados pelos passageiros no momento. Cidades como Rio de Janeiro, Goiânia e Curitiba aparecem na lista. Confira: