Parque Thermas dos Laranjais reabre ao público

Redação

Do Rota de Férias



02/10/2020 | 18:18



O parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, reabriu ao público em 1º de outubro. Para o retorno às atividades, o complexo reduziu a capacidade de público em 60%, alterou o horário de funcionamento e adotou critérios de controle ligados à saúde e à segurança.

Segunda nota divulgada pelo estabelecimento, entre as diretrizes aplicadas estão medidas de distanciamento social, para reduzir a aproximação e o contato entre os usuários; higiene pessoal, com a implementação de procedimentos de assepsia pessoal; desinfecção dos ambientes, incluindo locais de acesso ao parque, atrações e estabelecimentos; e monitoramento do acesso para garantir que todos que transitem pelas dependências do parque respeitem a regra de distanciamento.

Além disso, foram criadas medidas de comunicação com a proposta de informar e orientar adequadamente os visitantes e colaboradores no tempo em que estiverem no parque.

“Para a reabertura, tivemos como prioridade o estabelecimento de procedimentos de limpeza e sanitização, de forma segura e responsável, para prevenir a propagação da COVID-19. Com isso, buscamos garantir um ambiente seguro e saudável aos nossos clientes, colaboradores e prestadores de serviço”, explica Jorge Luiz Noronha, vice-presidente do Thermas dos Laranjais e arquiteto responsável por projetar as atrações do parque.

Serviço – Thermas dos Laranjais

Endereço: Avenida do Folclore, 1543, Jardim Santa Ifigênia, Olímpia, São Paulo.

Telefone: (17) 3279-3500

Novo horário de funcionamento: 9h às 17h

Onde se hospedar

A cidade de Olímpia conta com uma rede hoteleira com cerca de 20 mil leitos. No site do parque Thermas dos Laranjais está disponível a lista de hotéis cadastrados na Associação Olimpiense de Hotéis, Pousadas, Resorts, Bares e Restaurantes (AOHPBR).

Como chegar

O parque fica na Avenida do Folclore, 1.543, Jardim Santa Ifigênia, em Olímpia (SP), e está há 30 minutos do aeroporto de São José do Rio Preto, onde há translado diário para Olímpia, e próximo as principais rodovias do interior do estado.

Também é possível chegar ao Thermas dos Laranjais de ônibus, saindo do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, pela empresa de transportes Danubio Azul, a única que oferece passagem direta para Olímpia todos os dias da semana. Contatos: São Paulo (11) 3959-5000 ou Olímpia (17) 3281-1842.