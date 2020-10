Luísa Sonza chama a atenção com postagem sobre haters: Vocês não vão sossegar até matarem alguém

02/10/2020 | 17:10



Luísa Sonza chamou a atenção com um tuíte nessa sexta-feira, dia 2. A cantora, que vem recebendo ataques na internet desde que assumiu o namoro com Vitão, postou:

Pessoas que destilam ódio na internet, vocês não vão sossegar até matar alguém, né? Porque tô avisando, uma hora vocês vão conseguir.

E logo começaram os comentários de apoio:

Nós Sonzers pedimos, se afaste da internet! Sentiremos saudades, mas o que importa para nós de verdade é seu bem e a sua saúde mental, te amo.

Esse povo é muito sem noção, eles falam coisas sem mesmo saber o real, e o que realmente aconteceu! Eu espero do fundo do meu coração que você possa lidar com tudo isso, e que sirva de lição para muitos ser a resistência quando muitos estão contra você, sem nem saber o motivo, escreveu outra fã, falando sobre a suposta traição que internautas atribuem a Luísa em relação ao ex, Whindersson Nunes.

E os que rebateram a fala dela:

Ah para vai! Me perdoe mas você em momento algum se preocupou com a depressão do Whin, e agora tá aí pagando de sofredora? Você mesma pediu isso, postou atura ou surta então lindinha surta porque você merece tudo que recebe.

Sabe o que é mais triste? É que muitos artistas preferem responder aquela mensagem ofensiva a responder algum fã que elogia. Não digo que é o seu caso, mas a maioria dos artistas são assim. E fã só quer atenção.