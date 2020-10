AVCC promove carreata na região para conscientizar sobre Outubro Rosa

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/10/2020



Com a sugestão de conscientizar sobre o Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama, a AVCC (Associação de Voluntárias para o Combate ao Câncer do ABC) promoverá no domingo (4), a partir das 10h, carreata em São Bernardo, tendo como ponto de partida o Paço (na foto, registro do evento de 2019). De acordo com Sandra Russo, diretora do grupo social da AVCC, a carreata percorrerá São Bernardo e terá um carro de som com um padre a bordo. “Iremos até a frente do Hospital de Urgência, no Centro, e terá uma benção aos doentes por Covid-19 e câncer”, adianta.

Ela diz que a carreata foi a única maneira encontrada, sem que ninguém seja colocado em risco por conta da pandemia. “Dessa forma ninguém sai dos veículos”, diz.

Com a impossibilidade de realizar eventos, como almoços e jantares e até mesmo exposições em shoppings, por causa da pandemia, a associação, pretende arrecadar fundos no local com a venda de bandanas e sacolas com o tema Outubro Rosa a R$ 10 cada peça.

Presidida por Sueli Luz, a AVCC atua na região há 30 anos e auxilia mensalmente cerca de 100 pessoas. “Ajudamos com cestas básicas, medicamentos, próteses e exames“, explica Sandra. Todo o valor arrecadado com a venda dos produtos será destinada a essas ações.