Fãs suspeitam que Anitta está grávida - e cantora afirma que é esculachada pelo Brasil: - Só falam que eu estou fazendo m***a

02/10/2020 | 16:10



Anitta causou comoção nas redes sociais ao seguir uma ginecologista no Instagram. Os fãs, ao perceberem a interação, logo começaram a suspeitar de que a cantora estaria grávida.

Meu Deus, Anitta seguiu essa página. Será mesmo que está grávida?, questionou uma usuária do Twitter.

Na rede social, a funkeira deixou claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra.

Que grávida, gente... ela é minha ginecologista há 10 anos hahahah ela que coloca e troca meu diu hahaha... só que roubaram meu celular na Europa e eu tenho preguiça de fazer backup, então perdi TODOS meus contatos. Estou chamando ela no Insta. Vocês são tudo doido, eu, hein hahahaha.

Já no Instagram, durante uma live nos Stories, Anitta desabafou sobre a relação que tem com o Brasil.

- Eu continuo dando entrevista e falando super bem do Brasil, mesmo que o Brasil fique esculachando as coisas que eu faço. Não o Brasil inteiro, mas parte dele. É muito bom, porque me perguntam Como os brasileiros se sentem com tudo isso que está acontecendo? Faz tanto tempo que não vemos músicas de brasileiros bombando. E aí eu falo Ai, os brasileiros amam! Nossa, elas ficam super orgulhosos! (risos) A cara nem coça!

A artista revelou que costuma mentir em entrevistas internacionais.

- Se eu fosse falar... Os brasileiros só esculacham tudo o que eu faço. Não tem um negócio que eu faço que batem palma. Só falam que eu estou fazendo m***a. Mas eu não falo isso, não. Eu falo que é todo mundo mara e que vocês estão super felizes com o meu sucesso.

Complicado, né?