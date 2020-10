'MasterChef 2020' terá disputa entre mãe e filho no 13º episódio

02/10/2020 | 15:24



Os participantes do próximo episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, o 13º, que vai ao ar em 7 de outubro, foram divulgados pela Band nesta sexta-feira, 2. Entre eles, estão Maria Inês e Felipe, que são mãe e filho.

O jovem de 27 anos é engenheiro naval, mas não se sente realizado profissionalmente e busca uma chance para mudar de vida participando do programa. Já sua mãe tem 54 anos de idade e cozinha desde que tinha oito.

As informações divulgadas pela assessoria da Band também indicam que os dois estão acostumados a "dividir o fogão" em casa, que a cozinha aproximou um do outro e que os dois vão "disputar o troféu MasterChef" no 13º episódio.

Quem são os participantes do próximo episódio do MasterChef

Conheça os participantes do 13º episódio do MasterChef Brasil em 2020 abaixo:

Adriana

Adriana tem 50 anos de idade, nasceu em Santa Catarina e tem quatro filhos. Já participou do 'MasterChef' em outra ocasião, mas não conseguiu o avental para entrar no programa por servir carne crua.

Beatriz

Aos 25 anos de idade, Beatriz grava vídeos culinários para publicar na internet em canal que mantém com seu marido.

Felipe

Engenheiro naval, Felipe não se sente realizado em sua profissão e busca mudar de área com o 'MasterChef Brasil', aos 27 anos. Participa do 13º episódio ao lado de sua mãe, Maria Inês.

Marco

O estilista Marco tem 56 anos e acredita que a agilidade é seu grande diferencial.

Maria Inês

Aos 54 anos de idade, Maria Inês é dentista e cozinha desde os oito anos de idade. Foi a culinária que a aproximou de seu filho mais novo, Felipe, que também participa do 13º episódio.

Natalie

Natalie tem 33 anos e foi criada com cinco irmãos. É casada e tem uma filha de dois anos.

Rafael

Formado em radiologia, Rafael tem 29 anos, é fã de surfe e já trabalhou com turismo e como modelo profissional.

Thiago

Aos 35 anos, Thiago cresceu no restaurante de sua mãe e sempre gostou de gastronomia. Fez carreira na publicidade, mas quer mudar de área. Ativista, gosta de debater sobre temas ligados ao racismo.

O MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda foi a vencedora do 12º.