Conmebol adota novo formato e Copa Sul-Americana de 2021 terá fase de grupos

Em reunião do conselho realizada nesta sexta-feira por videoconferência, a Conmebol decidiu aprovar o novo formato da Copa Sul-Americana de 2021. A próxima edição do segundo torneio mais importante do continente passará a ser disputada em fase de grupos, modelo semelhante ao da Copa Libertadores.

"O Conselho aprovou as modificações no formato da Sul-Americana para 2021, incluindo uma fase de grupos com o fim de garantir uma maior representatividade dos países", disse o comunicado oficial divulgado pela Conmebol.

A entidade também definiu as datas dos dois torneios continentais que serão realizados no próximo ano, e já marcou as finais da Copa Libertadores para 20 de novembro de 2021 e a decisão da Sul-Americana para o dia 6 do mesmo mês. Ainda não foram escolhidos os locais dos jogos. A Copa América, realizada na Argentina e na Colômbia, será disputada entre 9 de junho e 7 de julho.

A Conmebol não explicou o motivo da mudança de formato da Sul-Americana, cujo atual campeão é o Independiente del Valle, do Equador. A principal razão pode ser a questão financeira. No modelo atual, de mata-mata desde o início do torneio, clubes tradicionais podem ser eliminados após duas partidas. Neste ano, por exemplo, Atlético-MG, Fortaleza, Fluminense e Goiás caíram logo na primeira fase.

A Liga Europa, segundo campeonato entre clubes mais importante do Velho Continente, também era disputada apenas em mata-mata e aderiu ao estágio de grupos a partir da 2004/2005, época em que ainda se chamava Copa da Uefa.

Com os times divididos em chaves no começo da disputa, há uma quantidade mínima de jogos, e tanto as equipes quanto a confederação que rege o futebol na América do Sul podem lucrar mais com a venda dos direitos de transmissão dos confrontos.

Ainda não se sabe a quantidade de grupos e nem quantos times haverá em cada chave da competição em 2021, que é disputada em mata-mata desde sua primeira edição, em 2003. Na Libertadores, são oito grupos com quatro equipes cada. Assim, a fase inicial prevê seis jogos para cada clube.

A atual temporada da Sul-Americana voltará a ser disputada em 27 de outubro, mais de oito meses após a paralisação em função da pandemia de covid-19. Já a sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores será realizada uma semana antes, entre os dias 20 e 22 de outubro. A Conmebol avaliou que "os jogos mostraram alto nível de competitividade" e que "os protocolos sanitários implementados garantiram o normal desenvolvimento da competição em tempos de pandemia". A nota ignora o surto de covid-19 no Grupo A, com vários casos nos elencos de Flamengo e Independiente Del Valle.