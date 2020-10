Ana Furtado agradece cura do câncer aos pés do Cristo Redentor: Estar viva é um presente

02/10/2020 | 15:11



Ana Furtado tem muito ao que agradecer neste mês de outubro! A apresentadora, que se curou do câncer de mama em 2019, esteve no Cristo Redentor na última quinta-feira, dia 1º, a convite da Fundação Laço Rosa, da qual é madrinha. A data é especial, já que neste mês é comemorado o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama.

La, Ana agradeceu aos pés do Cristo pela sua cura. Ela postou uma foto em seu Instagram em que aparece usando vestido e máscara rosa enquanto reza. Ao fundo é possível ver o monumento também iluminado de rosa.

Na legenda do clique ela escreveu:

Que noite mágica! Ontem foi sem dúvida um dia especial! Dois anos após a minha cura, a Minha Vitória Rosa estar aqui, pertinho do Cristo, sendo madrinha de um projeto lindo como o Fundação Laço Rosa, é um presente! Estar viva já é um presente muito bom! Eu só tenho que agradecer por momentos assim, por todas as conquistas e por ajudar tantas pessoas e projetos com a minha história!

Nos comentários, vários internautas elogiaram a luta de Ana.