Zilu Camargo presenteia Camilla Camargo com tênis de mais de quatro mil reais: - Meu maior presente seria estar com você

02/10/2020 | 15:11



Camilla Camargo recebeu um presente e tanto da mãe, Zilu Camargo, nesta sexta-feira, dia 2! A empresária, que está em Miami, nos Estados Unidos, enviou alguns presentes para a casa da filha em São Paulo - e não poupou na hora de agradar a atriz.

Em seus Stories, Camilla começou dizendo que estava muito emocionada, pois a mãe havia enviado uma roupinha para a filha que está esperando - casada com Leonardo Lessa, a atriz já é mãe de Joaquim. Todo branquinho, o conjunto contava com um vestido, fralda de pano, meia e sapatinho.

- Tô aqui, emocionada, queria dividir com vocês que a safadinha da minha mãe conseguiu mandar lá de Miami presentinho pra netinha dela e já me mandou meu presente de aniversário. E eu quero mostrar pra vocês, não aguentei, né, comecei a chorar. Olha aqui, um vestidinho. Que bonitinho, mãe, que coisa mais delicada. Eu gosto de coisinha assim, delicadinha, olha, com a meinha e o sapatinho.

Ela disse, ainda, que essa é a primeira roupinha que a sua filha ganhou. E a mamãe também ganhou presente! Para comemorar o aniversário de 35 anos de Camilla, que acontecerá no dia 17, Zilu enviou um tênis da grife Gucci, avaliado em 790 dólares - na cotação atual, o equivalente a quase quatro mil e 500 reais!

Camilla ainda contou que a mãe a enganou na hora de dar o presente:

- Tão safada, que eu estava ajudando, falei pra ela comprar esse tênis maravilhoso pra ela e ela comprou pra mim. E me mandou de aniversário. Mãe, você é muito safada, por isso que você me fez 1000 perguntas do tênis. Olha que tênis maravilhoso, é muito minha cara. Mas mãe, com certeza meu maior presente seria estar com você. Te amo.