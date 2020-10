Biel diz que sonha em ter filhos com a ex Duda Castro e ela se manifesta nas redes sociais

02/10/2020 | 15:11



Biel fez uma revelação surpreendente em conversa com Juliano dentro de A Fazenda 12. Mesmo se relacionando com Tays dentro do jogo, o cantor declarou que ainda pensa na ex Duda Castro.

- Eu sonho em ter os meus filhos com ela. Só que não dá para conviver. Aturava muita coisa por amar e por ter medo de voltar ao Brasil.

Apesar de ainda nutrir um sentimento pela modelo, o artista alegou que é desmoralizado por Duda nas redes sociais até hoje.

- Até hoje faz barulho na internet falando de mim, inventando coisa. Nunca quis que eu voltasse para o Brasil. Sempre fez a minha cabeça contra o Brasil.

Já em seu Twitter, Duda respondeu uma usuária sobre a declaração de Biel.

Biel falando que vai voltar com a Duda Castro estando com a Tays, credoooooooooooo, escreveu a fã.

E você achou que ele iria assumir ela?, rebateu a modelo.

Duda e Biel tiveram uma relação bem complicada, com acusações de agressão de ambas as partes. Que situação, né?