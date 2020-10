Jojo Todynho passa mal em A Fazenda 12 e equipe da cantora culpa Juliano e Biel

02/10/2020 | 15:11



Jojo Todynho passou mal na manhã desta sexta-feira, dia 2, dentro da sede de A Fazenda 12. De acordo com os demais participantes, a cantora quase desmaiou. No Twitter oficial da artista, sua equipe informou o que aconteceu:

A Jojo passou mal e ainda estamos apurando o que houve com a nossa peoa, mandem energia positiva que tudo ficará bem! [...] A Jojo teve um problema de pressão alta, mas já está bem.

Depois, a própria Jojo afirmou, em conversa com os peões, que já estava melhor. Entretanto, a equipe da estrela culpou Biel e Juliano pelo episódio, já que o cantor teria influenciado o jornalista a colocar a funkeira no cuidado com as vacas, visto que na visão dele, Jojo não teria feito muitas tarefas complicadas até então.

- Tem que fazer. Vamos colocar ela, para ela ver o que a gente faz aqui desde a primeira semana. Para ela ver que não está em um resort. Vai fazer. E se tomar punição, vai ser por conta dela e todo muito vai saber. Não fez p***a nenhuma até agora, afirma Biel em um vídeo.

Jojo está desde o primeiro dia se esforçando e dando seu melhor em suas tarefas, seja na limpeza ou botando comida na mesa para todo mundo. Mas vocês juram que o Fazendeiro não teve maldade em colocá-la nessa tarefa. Juram que não teve influência de certo alguém. MELHORAS JOJO, tweetou a equipe da artista.

No fim, Jojo ficou responsável por cuidar as aves, trabalho que pode ser considerado mais pesado por alguns.

