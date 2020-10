02/10/2020 | 14:55



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 2, que o Estado registrou novo recorde da abertura de novas empresas em um mês, desde que a série histórica foi inaugurada, em 1998. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), foram 23.305 novas empresas em setembro. Na avaliação de Doria, o índice "demonstra a retomada da economia de São Paulo depois do pior período para o Brasil e o mundo".