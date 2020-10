10 destinos para curtir o Dia das Crianças em São Paulo e Minas Gerais

Redação

O feriado de 12 de outubro está cada vez mais próximo e quem já se sente seguro para viajar está de olho em destinos para curtir o Dia das Crianças. Todo cuidado ainda é pouco, mas a data pode ser uma boa pedida para distrair a cabeça e se divertir em família.

Para ajudá-lo na escolha, confira dez destinos para curtir o Dia das Crianças em São Paulo e Minas Gerais que contam com ótima infraestrutura, serviço de qualidade, programação recheada de diversão e, claro, adotaram protocolos de saúde.

Destinos para curtir o Dia das Crianças

Arujá

Situada entre as Serras do Mar e Cantareira, Arujá é indicada para quem desejam curtir a natureza com muita tranquilidade. A cidade conta com diversos parques ecológicos, horto florestal e mirantes ao ar livre.

Onde ficar

Summit Hotel Arujá

O Summit Hotel Arujá tem fácil acesso aos principais pontos da cidade. Fica perto da Rodovia Presidente Dutra e a 25 km do Aeroporto Internacional de São Paulo André Franco Montoro, em Guarulhos. O hotel conta com acomodações amplas e confortáveis, restaurante, academia e piscina.

Cachoeira Paulista

Cachoeira Paulista, situada a cerca de 240 km da capital paulista, faz parte do Circuito Religioso – roteiro que integra algumas cidades do Vale do Paraíba. A região teminúmeros resquícios e patrimônios do século 19 e diversos santuários que, anualmente, atraem milhares de fiéis.

Onde ficar

Summit Hotel do Feijão

O Summit Hotel do Feijão tem 43 apartamentos divididos em três andares, cada um deles com cor e decoração temática diferente. Dois apartamentos são adaptados para PNE (Portador de Necessidades Especiais). Além disso, o local oferece restaurante, cafeteria gourmet, copinha para bebê, lavanderia, piscina, sauna, aluguel de bicicletas e capela.

No alto da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é muito mais que um destino de inverno. Há diversos lugares ao ar livre que podem ser visitados em família e em qualquer época do ano na cidade, como o Bosque do Silêncio, o parque Tarundu, o Parque Capivari com o tradicional teleférico, o Horto Florestal e o parque Amantikir.

Onde ficar

Chris Park Hotel

Com vista panorâmica para Campos do Jordão, o Chris Park Hotel fica no topo do Morro do Elefante, a quase 1.800 metros de altitude. A estrutura é completa, com piscina coberta e aquecida, sala de estar, academia e saunas. O restaurante Bella Vista oferece um cardápio com carnes, massas e pizzas napolitanas.

Caraguatatuba

A cidade de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, conta com uma paisagem privilegiada marcada pela presença do mar e da Mata Atlântica preservada.

Para as famílias com crianças, a dica é visitar praias como Tabatinga e Cocanha, com mar calmo e faixa de areia com estrutura de quiosques. Vale a pena também conhecer os Mirantes da Orla, que oferecem vista panorâmica da região.

Onde ficar

Pousada Port Louis

Situado na praia de Tabatinga, a Pousada Port Louis segue o conceito de pocket resort, reunindo serviços de hotel com ambiente intimista.

Com foco em atender às famílias, a pousada oferece diversas atividades de lazer, como tirolesa e parede de escalada. A estrutura ainda contempla piscina e quadras de futebol e de vôlei de areia.

Vivendas Sol e Mar

Outra boa opção na região é o Hotel Pousada Vivendas Sol e Mar, localizado na praia da Cocanha. O local oferece espaço de lazer com piscina aquecida de abril a outubro, playground, sauna e área verde, além de monitoria para a garotada.

Guararema

Localizada a 80 km da capital paulista, a cidadezinha de Guararema conta com diversos atrativos turísticos, como a Ilha do Pau D’alho (área de lazer com diversos recursos naturais), a Igreja de Nossa Senhora da Escada – que tem a única imagem de São Longuinho no Brasil – e o Parque Municipal da Pedra Montada. Também vale a pena visitar o Centro Artesanal, passear de trenzinho e Maria Fumaça, conhecer o Orquidário e fazer comprinhas nos alambiques artesanais.

Onde ficar

Vale do Sonho Hotel & Eventos

O Hotel Vale do Sonho dispõe de duas piscinas, uma delas climatizada e com toboágua. ALém disso, conta com cascata, piscina infantil, sauna, parquinho, playground, quadra poliesportiva, salão de jogos e minitirolesa. Fica em uma região privilegiada, de frente para o Rio Paraíba do Sul.

Jundiaí

Jundiaí tem uma gama de atividades que se encaixam nos mais diversos perfis de turistas. A cidade conta com adegas para os amantes de vinhos, museus, atrativos históricos e uma rota turística que pode ser feita de trem.

Onde ficar

Summit Hotel Serra

Localizado no principal trevo de acesso à cidade, o Summit Hotel Serra está bem próximo às principais rodovias da região. Além disso, fica a 15 km do parque temático Hopi Hari e a 35 km do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Maresias

Situada a apenas 190 km da cidade de São Paulo, a praia de Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte paulista, oferece mar cristalino e toda a exuberância da Mata Atlântica. O lugar é perfeito para passeios ao ar livre.

Além da faixa de areia, as famílias podem curtir trilhas na natureza, as piscinas naturais do Poço do Caetano e cachoeiras, entre outros belíssimos atrativos.

Onde ficar

Hotéis e pousadas da APHMBR

Maresias tem uma vasta oferta hoteleira, com opções para todos os perfis. Os empreendimentos que fazem parte da APHMBR (Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias) estão recebendo turistas e seguindo os protocolos sanitários determinados pelas autoridades de saúde.

Apesar de ser considerado um reduto de casais, Monte Verde, distrito de Camanducaia, ao sul de Minas Gerais, também é um excelente destino próximo a São Paulo para viajar com as crianças.

Seja para fazer trilhas em meio à Serra da Mantiqueira, seja para passear de quadriciclo, patinar no gelo ou visitar o curioso Ice Bar, as famílias sempre encontram diversas opções para se divertir na charmosa vila.

Onde ficar

Villa Coração Guest House

A casa colonial localizada no alto das montanhas de Monte Verde oferece uma opção de hospedagem com conforto e exclusividade para as famílias. Com apenas 10 suítes, a Villa Coração Guest House tem vista para um bosque de araucárias centenárias e oferece salas de estar e leitura, com lareira para total relaxamento.

Pousada Jardim da Mantiqueira

Em estilo minimalista, com a vantagem de estar bem próxima ao centro comercial do distrito, a Pousada Jardim da Mantiqueira é outra opção de hospedagem em Monte Verde. O local reúne chalés com vista para um bosque de araucárias, boulevard com fonte, café da manhã artesanal e suítes com hidromassagem.

Pousada Pedras e Sonhos

Ideal para casais, a Pousada Pedras e Sonhos conta com apenas cinco chalés de alvenaria e uma casa da árvore. Com 30 itens, o café da manhã é servido das 8h às 11h.

São Paulo é destino certo para todos os públicos. Embora algumas atrações continuem fechadas, é possível aproveitar a ampla oferta gastronômica da cidade, além de fazer algumas comprinhas. Parques como o Ibirapuera e atrações como o Aquário de São Paulo podem alegrar os baixinhos.

Onde ficar

WZ Hotel Jardins

Com localização privilegiada em uma das áreas mais nobres de São Paulo, o WZ Hotel Jardins é um hotel moderno, com quartos amplos e confortáveis, restaurante de culinária contemporânea, wi-fi gratuito e estacionamento no local.

São Sebastião

Mergulhar, tomar banho de cachoeira, fazer trilhas em meio à Mata Atlântica, surfar, caminhar pela orla, visitar o centro histórico e saborear deliciosos pratos da cozinha contemporânea são apenas algumas das opções de lazer que São Sebastião oferece. Vale a pena viajar com as crianças para esta cidade litorâneia que conta com praias lindas, como Maresias e Camburi.

Onde ficar

Ilha de Toque Toque Boutique Hotel & SPA

Integrado à vegetação nativa e com vista panorâmica para a Baía de Toque Toque, este hotel oferece luxo descomplicado, sustentabilidade e exclusividade, além de suítes românticas, spa da L’Occitane au Brésil, piscina e gastronomia caiçara.

Porto Grande Hotel

Referência do centro histórico de São Sebastião, de frente para o mar e com um charme da arquitetura colonial, o Porto Grande Hotel & Convention tem ampla área de lazer e uma proposta gastronômica diferenciada.