Grazi Massafera deixa recadinho especial na roda do carro de corrida de Caio Castro

02/10/2020 | 13:11



Caio Castro se lançou como piloto e está recebendo o apoio de sua namorada, Grazi Massafera! A atriz demonstrou isso, inclusive, ao escrever um recadinho bem fofo na roda do carro do amado. Caio registrou o momento e ainda mostrou os detalhes do que Grazi escreveu:

Te amo, junto com um coração.

Na legenda do álbum, ele, que está usando bigode, ainda disse:

Agora o carro vira tempo sozinho!

Grazi, então, brincou:

Ownnn. Copilota e pixadora, temos.

Os famosos logo comentaram, como Lucas Lucco, que brincou:

Só com essa assinatura a porsheta ganhou mais 300 cavalos!

Já Giovanna Ewbank disse:

Aaaaaah que lindos!!!

Marcos Mion também deixou um recado:

Coisa linda!

Vale citar que, na última quinta-feira, dia 1º, Grazi acompanhou Caio e deu voltinhas com a velocidade de nada mais, nada menos, que 250 quilômetros por hora! A atriz postou uma selfie antes do momento e revelou vídeos de como foi essa carona especial.