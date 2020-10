Mário Gomes fala sobre tratamento contra o câncer e diz que pretende abrir novo quiosque no Rio de Janeiro

02/10/2020 | 13:11



Aos poucos, algumas filmagens estão sendo retomadas após ficarem suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, logo o ator Mário Gomes voltará a trabalhar em dois filmes os quais está escalado: Recomeçar e Quilombo: Zumbi dos Palmares - embora ele possa ser visto atualmente na reprise de Top Model.

Ao longo do ano, o ator se dedicou ao tratamento do câncer de próstata que foi identificado em 2013 e retornou em 2020 e, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, falou sobre como tem sido sua evolução, e criticou a falta de recursos para que toda a população tenha acesso ao tratamento para a doença:

- Eu faço Radioterapia de Resgate, que é, a princípio, um curativo. Como há uma lentidão de desenvolvimento do câncer, esse tratamento dá um foco à cura. Hoje em dia acho difícil esse tipo de câncer matar quem tem acesso aos equipamentos e aos remédios. Todas as pessoas deveriam ter acesso, mas não têm. Em vez de construírem estádio de futebol, deveriam ter construído hospitais.

Enquanto luta contra a doença e as filmagens não retornam, Mário foca seus esforços em manter uma barraquinha de lanches que tem na Praia da Joatinga, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e em abrir um novo quiosque.

Orgulho das filhas

Além disso, o ator também falou sobre suas filhas mais velhas que, com ele, seguiram carreira na dramaturgia: Linda, aos 28 anos de idade, é formada em artes cênicas e faz performances feministas na internet, enquanto Talita, de 25 anos de idade, estudou cinema e também foca seu trabalho em temáticas voltadas às mulheres:

- Elas são muito capazes, bem preparadas. Fico orgulhoso, sem dúvidas. A gente conversa sobre os testes. É uma época um pouco amarga, em que se busca a liberdade. Está tudo muito difícil e louco no mundo, mas o trabalho delas é bem expressivo. Elas defendem as mulheres, mostram a sua força. A mulher é quem cria a humanidade, que dá à luz. Quem aqui está passou por lá. É interessante salientar isso para que haja um reconhecimento. A sociedade ainda é um pouco machista. As estatísticas são complicadas.

Além de Talita e Linda, o ator também é pai de João, de 14 anos de idade, e de Katarina, de 11 anos de idade.