Programação virtual para evitar aglomerações no Dia de Nossa Senhora de Aparecida

02/10/2020 | 12:35



As celebrações da Festa da Padroeira do Brasil serão diferentes em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Para evitar aglomerações, a TV Aparecida preparou uma programação ampla, que começa neste sábado, 3, e vai até 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Os fiéis poderão participar de forma virtual e através das transmissões pela Rede Aparecida de Comunicação, bem como Facebook e YouTube.

O tema escolhido para a Festa deste ano é Com Maria, em família, revestir-se da Palavra.

"Estaremos unidos com todos os devotos, rezando por eles, com eles, e pelo Brasil, aos pés de Nossa Senhora Aparecida pedindo esperança, vida e paz, especialmente neste momento em que as pessoas participarão da Festa da Padroeira a partir de suas casas", afirma Alan Patrick Zuccherato, missionário redentorista e diretor de programação da TV Aparecida.

Entre os destaques da programação estão dois especiais musicais, que serão transmitidos no dia 12 de outubro: Canções para Maria, às 19h30, com a participação dos cantores do Santuário Nacional e banda, e às 20h40, a reapresentação do espetáculo Fortes na Fé - O Musical com a participação dos Missionários Redentoristas.

O canal católico também preparou um pacote especial de filmes temáticos para a ocasião, como A Imagem da Tolerância, no dia 7, Maria de Nazaré: A história da Mãe de Jesus, na sexta, 9, O Milagre das Águas, no domingo, e Aparecida, o Milagre, no dia 12.