UE cita 'sérias divergências' com Reino Unido após 9ª rodada de negociações

02/10/2020 | 12:35



Principal negociador da União Europeia para o Brexit, como é conhecido o processo de saída do Reino Unido do bloco, Michael Barnier afirmou nesta sexta-feira que "sérias divergências" persistem nas negociações por um acordo comercial entre as duas partes.

Em comunicado após a nona rodada de discussões, Barnier disse que não houve progressos em temas importantes, como proteção de dados privados e compromissos climáticos. Por outro lado, ele destacou "desdobramentos positivos" nas áreas da aviação, coordenação de segurança social e respeito a direitos e liberdades individuais.

O representante da UE enfatizou que qualquer acordo com os britânicos terá que seguir alguns requisitos, entre eles garantias sólidas de competição e estrutura de governança eficiente. "Isto é naturalmente ainda mais importante após a introdução pelo governo do Reino Unido da 'Lei do Mercado Interno', que viola as suas obrigações com o Acordo de Retirada e do Protocolo sobre a Irlanda/Irlanda do Norte", destacou.

Barnier acrescentou que a UE exige um entendimento "estável, sustentável e de longo prazo" na área da pesca. "Continuaremos mantendo uma atitude serena e respeitosa, e permaneceremos unidos e determinados até o final dessas negociações", concluiu.