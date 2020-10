Jessica Alba teve que respeitar regra bizarra em Barrados no Baile ou seria jogada para fora do set

02/10/2020 | 12:10



Em participação no canal de YouTube First We Feast, Jessica Alba revelou uma estranha exigência que recebeu quando fez uma participação especial em Barrados no Baile! Pois é, a atriz explicou que a sua experiência no set da icônica série não foi nem um pouco especial, já que ela não podia olhar para os atores da produção. Sim, é isso mesmo o que você leu!

Ela deu os detalhes:

- No set de Barrados no Baile, eu não podia fazer contato visual com nenhum dos membros do elenco, o que foi realmente muito estranho quando você está tipo, tentando fazer uma cena com eles. Era tipo:

você não tem permissão para fazer contato visual com nenhum dos membros do elenco ou será jogada para fora do set.

Para quem não se lembra, Jessica participou da produção em 1998 e viveu a personagem Leanne, uma adolescente grávida, que apareceu por dois episódios na oitava temporada. A atriz fez cenas com Jason Priestley, o Brandon Walsh, e também com Jennie Garth, a Kelly Taylor, além de outros atores.

Já imaginou a tensão?!