Juíza suspende novamente ação para cobrança de R$ 536 mi da Arena Corinthians

02/10/2020 | 11:49



A juíza Marina Gimenez Butkeraitis, da 24ª Vara Cível Federal de São Paulo, suspendeu, por mais 60 dias, a ação de cobrança de título extrajudicial movida pela Caixa Econômica contra a Arena Corinthians, relativa à dívida de cerca de R$ 536 milhões decorrente do financiamento da obra de construção do estádio. A decisão atende um pedido conjunto das partes.

O Timão tem negociado com a Caixa uma maneira de suavizar as prestações da dívida. Segundo apurou o Estadão, em janeiro, o clube tenta reduzir os valores e ampliar o prazo final, que terminaria em 2028.

A execução da dívida está suspensa desde outubro do ano passado, quando a Arena apresentou recurso oferecendo a penhora de quotas de um fundo de investimento imobiliário, alienadas fiduciariamente à Caixa, para negociar aos pagamentos.

Desde então, considerando que as partes estão em tratativas de um acordo, a Justiça Federal vem atendendo às solicitações para suspender o andamento da ação. No despacho do último dia 21, Marina Gimenez aprovou mais uma vez o pedido de adiamento.

"Suspendo os autos pelo prazo suplementar de 60 dias para tratativa das partes com vistas à composição amigável", escreveu a juíza na decisão.

A Arena, localizada na zona Leste de São Paulo, é a sede do Corinthians e foi palco da abertura da Copa de 2014.