Correção: Espanha convoca Adama Traoré e 'disputa' atacante com Mali

02/10/2020 | 11:31



A Espanha e o Mali querem que o atacante Adama Traoré, do Wolverhampton, jogue por suas seleções. O técnico da equipe europeia, Luis Enrique, o incluiu em sua convocação nesta sexta-feira para três partidas, três dias depois de o Mali fez o mesmo.

Traoré declarou em 2018 que deseja atuar pela Espanha e foi chamado em listas anteriores, mas lesões e uma recente infecção pelo coronavírus o impediram de jogar, ainda o deixando livre para mudar de ideia para defender o Mali.

Mas como Traoré jogou pela Espanha nas categorias de base e no sub-21, ele precisa da permissão da Fifa para mudar a elegibilidade para o Mali. Luis Enrique disse esperar que Traoré faça sua estreia pela sua seleção, acrescentando que cabe ao jogador decidir qual país ele defenderá.

Traoré nasceu na Espanha e tem pais africanos. O Mali o incluiu na lista anunciada na terça-feira para amistosos contra Gana, em 9 de outubro, e Irã, no dia 13. "Pelo que eu sei por falar com o jogador, ele quer jogar pela Espanha. Qualquer jogador que queira jogar por outra seleção nacional, não é um problema. Temos de respeitar a opinião do jogador", disse Luis Enrique.

Ansu Fati também está presente na lista da Espanha para os jogos da Liga das Nações contra Suíça e Ucrânia, nos dias 10 e 13, respectivamente, e o amistoso diante de Portugal, quarta-feira. O jogador, de 17 anos, se tornou o mais jovem a marcar pela sua seleção no mês passado, no triunfo por 4 a 0 sobre a Ucrânia. Desde então, fez mais três pelo Barcelona, em ótimo começo de temporada.

A Espanha lidera o Grupo 4 da Liga das Nações com quatro pontos. A Ucrânia tem três pontos, a Alemanha soma dois e a Suíça só conquistou um.

Confira a lista de convocados da Espanha:

Goleiros: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao).

Defensores: Jesus Navas (Sevilla), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds), Jose Luis Gaya (Valencia), Sergio Reguilon (Tottenham), Eric Garcia (Manchester City).

Meio-campistas: Fabian Ruiz (Napoli), Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Ceballos (Arsenal), Sergio Canales (Real Betis), Jose Campana (Levante).

Atacantes: Rodrigo Moreno (Leeds), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers), Dani Olmo (Leipzig), Ansu Fati (Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City).