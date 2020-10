Halep perde só 1 game e vai às oitavas em Roland Garros; Soares e Stefani vencem

02/10/2020 | 11:14



Eliminada pela americana Amanda Anisimova nas quartas de final de Roland Garros em 2019, Simona Halep se vingou com uma vitória acachapante. Nesta sexta-feira, a romena, número 2 do mundo, derrotou a 29ª colocada no ranking da WTA por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1.

Em apenas 54 minutos, Anisimova cometeu 32 erros não-forçados contra apenas sete da romena, que ganhou a 17ª partida consecutiva. Assim, continua em busca do seu terceiro título de Grand Slam, sendo o segundo em Roland Garros, onde faturou a taça em 2018.

Após passar pela americana de 19 anos, Halep terá pela frente outra tenista da mesma idade nas oitavas de final, a polonesa Iga Swiatek, número 54 do mundo, que derrotou a canadense Eugenie Bouchard por 6/3 e 6/2.

Outras duas tenistas também já se garantiram entre as 16 melhores de Roland Garros: a ucraniana Elina Svitolina, número 5 do mundo, que fez 6/4 e 7/5 na russa Ekaterina Alexandrova, e a argentina Nadia Podoroska (131ª), que bateu a eslovaca Anna-Karolina Schmiedlova por 6/3 e 6/2.

DUPLAS - Pela chave de duplas masculinas, o brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic, atuais campeões do US Open, se garantiram nas oitavas de final ao vencerem o argentino Andres Molteni e o monegasco Hugo Nys por 7/5 e 6/4. Após sustentarem o saque, eles conseguiram quebras no último game de cada set, assegurando o triunfo.

Já Luisa Stefani e a americana avançaram com mais facilidades às oitavas de final do evento feminino de duplas em Paris. Elas aplicaram duplo 6/2 na japonesa Miyu Kato e na eslovena Tamara Zidansek.