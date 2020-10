Após entregar show incrível em evento mundial, Anitta reage ao nascimento do sobrinho: - Quase chorei

02/10/2020 | 11:10



A família de Anitta está aumentando! Na última quinta-feira, dia 1º, nasceu Benício, filho de Renan Machado - irmão de Anitta - com Jeni Monteiro, e, por meio das redes sociais, a cantora vibrou com a chegada do pequeno.

No Instagram, Renan divulgou o nascimento ao postar uma foto dos pézinhos do filho. Na legenda, ele escreveu:

1/10/2020 e eu cheguei. Estamos bem, nos conhecendo, nos sentindo... Mamãe, papai e irmão estão dopados de amor.

Anitta, claro, não ficou indiferente à novidade e comentou no post do irmão:

Ai, Jesus, meu coração.

Na sequência, ela ainda fez vídeos no Instagram Stories para falar, emocionada, sobre a chegada do sobrinho.

- Então, meu irmão é papai! Eu estava no meio de uma entrevista, com uns 20 jornalistas da Espanha, deixei o celular aberto, com grupo da família aberto pra acompanhar, né. De repente a foto do bebê! Quase chorei no meio da entrevista. Está tudo mara com Benício, vou visitá-lo amanhã, disse ela, que realizou o teste para a Covid-19, que deu negativo.

Horas antes de falar sobre o nascimento do sobrinho, Anitta fez uma apresentação icônica durante o lançamento do jogo FIFA 21. A estreia mundial contou com shows de outros artistas como Dua Lipa e Glass Animals. Mas a verdade é que, na internet, todo mundo só queria saber da brasileira!

Para a surpresa de todo mundo, Anitta entregou um medley incrível, que contou com os sucessos Downtown, com J Balvin, o lançamento Me Gusta, com Cardi B e Myke Towers, Bellaquita, Tócame, Desce Pro Play, a indicada ao Grammy Latino Rave de Favela, Bola Rebola, e as clássicas Vai Malandra e Sua Cara, além de Onda Diferente, com Ludmilla e Snoop Dogg.