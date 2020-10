Ex de Demi Lovato diz que término de noivado foi golpe de relações públicas para a cantora promover a nova música

02/10/2020 | 10:10



Na madrugada dessa sexta-feira, dia 2, Max Ehrich, o ex-noivo de Demi Lovato, fez uma live em seu Instagram para falar que a cantora o usou. No registro, que já foi deletado das redes sociais, o ator deu a entender que Demi fez de tudo para promover a mais nova canção, Still Have Me. Primeiro, ele demonstrou estar triste e quase chorando:

- É a coisa mais louca, é a experiência mais bizarra. Eu espero que ninguém tenha que passar por essa experiência. Nenhuma pessoa merece passar por isso. Pete Davidson não mereceu se sentir assim. Você acha que ela escreveu aquele texto para o Mac Miller? Abram seus olhos. Golpe de relações públicas calculado, disse, fazendo referência à Ariana Grande que escreveu a canção thank u, next para seus ex-namorados.

Em seguida, declarou:

- Eu achei que tinha encontrado a coisa verdadeira, agora descobri que fui usado. Agora eu espero que a música fique em primeiro lugar porque, quer saber, se alguém quer viver no mundo material, aqui está. Espero que isso a faça feliz. Aproveite. Você acabou de perder alguém que a amou totalmente, completamente, infinitamente, por tudo. De qualquer forma, vou tentar dormir.

Nas redes sociais, alguns fãs acharam que o choro de Max não convenceu:

Ele tentando chorar de forma falsa porque nós apoiamos Demi mais do que a ele. Bem, Max, nós não gostamos e nem conhecemos você, disse uma pessoa que repostou o trecho do vídeo.

Além disso, no Stories, Max postou um agradecimento:

Muito agradecido pelos meus amigos, família fãs e representantes de todo o mundo que tem me procurado para saber sobre o meu coração que está se curando. Me desculpe se eu ainda não respondi. Eu tenho filmado por 14 horas por dia essa semana. Mas por favor saiba o quanto eu aprecio e amo vocês todos.

Parece que ele não está lidando tão bem com o término, né?