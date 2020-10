Luana Piovani se irrita após ser criticada por sotaque mineiro e por ficar sem máscara na rua: Vão chupar prego, bruacas

02/10/2020 | 10:10



A paciência de Luana Piovani se esgotou! Na última quinta-feira, dia 1º, uma publicação da atriz acabou virando debate entre os seguidores e fãs dela. Isso porque, os internautas resolveram debater sobre o resultado do teste para o coronavírus da ex de Pedro Scooby ter dado inconclusivo. Ela, que foi diagnosticada com a doença depois de voltar de Paris, ainda foi alvo de críticas dos internautas por dizer que conseguiu encontrar o pulo do gato para ficar sem máscara na rua e também por aparecer nas redes sociais falando com um sotaque mineiro por causa de sua próxima personagem.

Adoro seus posts e seus Stories, mas será que daria para você não usar esse sotaque mineiro, porque afinal você nem é mineira.. e tem um jeito gostos de falar, só que ultimamente não está dando para te ouvir., disse a seguidora.

Luana respondeu:

Puts, nem vai dar. To exercitando para o próximo job.

A seguidora então se desculpou, mas alfinetou a atriz:

Ah, então tudo bem, porque achei que era meio loucurinha mesmo.

No mesmo comentário, uma internauta disse que ela então teria que treinar muito e outra seguidora completou:

Seu sotaque está muito forçado. Tem que ser muito da roça para falar assim. Mas para falar a verdade, nem na roça!

A atriz não hesitou em rebater a mensagem:

Queria você né! Sotaque mineiro é da roça, fia. Nem adianta se achar cosmopolita não.

Coronavírus

Quando o assunto foi a doença, uma seguidora afirmou que o resultado foi um castiguinho na vida da atriz, que já havia dito que estava esperançosa para reencontrar os filhos depois de ficar isolada.

Lu, desconfio que esse inconclusivo é castiguinho, disse. Luana concordou: Também achei!

Uma internauta, então, disparou:

Não, é só consequência da irresponsabilidade.

E outra seguidora opinou sobre a influência da atriz nas redes sociais:

Por ser pessoa pública me preocupa essa falta de noção da redoma que eles vivem. Além do que já citei, sabemos que cada um faz o que quer, seja no mínimo responsável pelo seu papel de influenciadora e não posta bizarrice. Imagine quantas pessoas que fazem o que o ídolo mandou, resolveram fazer o pulo do gato. O problema não é se contaminar, o problema é contaminar alguém que não tenha sintomas brandos, que não tenha como se cuidar, que tenha ou esteja com alguma desordem física e que venha a falecer...sendo assim, ela sendo uma personalidade pública e eu sendo sua seguida, tenho muito a ver sim.

Em meio ao debate no perfil, Luana se irritou e disparou contra os internautas que a criticaram por ficar sem máscara:

Me façam um favor? Vão chupar prego até virar tachinha. Eu vou sim tirar a máscara toda vez que for chupar sorvete, um pau ou qualquer coisa onde tenha que usar minha santa boca, ok bruacas?, citando o fato de ter dito que o pulo do gato para não usar máscara era tomar um picolé enquanto caminhava pela rua.