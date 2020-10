Neuer é convocado e voltará a jogar pela Alemanha após 11 meses

02/10/2020 | 08:05



Manuel Neuer deverá voltar a jogar pela Alemanha pela primeira vez em 11 meses depois de ter sido convocado pelo técnico Joachim Löw, nesta sexta-feira, visando os compromissos da seleção contra Turquia, Ucrânia e Suíça.

Neuer entrou em campo pela última vez pela Alemanha em vitórias pelas Eliminatórias para a Eurocopa diante de Estônia e Bielo-Rússia em novembro. Mas agora o goleiro do Bayern de Munique retorna ao time ao lado dos defensores Lukas Klostermann e Marcel Halstenberg, ambos do RP Leipzig.

Todos os três foram deixados de fora da lista de convocados da Alemanha para os duelos com Espanha e Suíça no mês passado para descansar depois de atuarem nas etapas decisivas da Liga dos Campeões em agosto.

A Alemanha enfrenta a Turquia na quarta-feira, em amistoso marcado para Colônia. Depois, fará jogos pela Liga das Nações, diante da Ucrânia, no dia 10, em Kiev, e contra a Suíça, no dia 13, em Colônia.

A Federação Alemã de Futebol explicou que os cinco jogadores do Bayern convocados, Klostermann, Halstenberg e o meio-campista do Real Madrid Toni Kroos estão dispensados do amistoso contra a Turquia.

A lista de convocados não conta com Leroy Sané, atacante do Bayern, devido a uma lesão no joelho, assim como os contundidos Marc-Andre ter Stegen, goleiro do Barcelona, e Thilo Kehrer, zagueiro do Paris Saint-Germain. Meio-campista do Manchester City, Ilkay Gundogan ficou de fora depois de descobrir que contraiu o coronavírus.

A decisão de jogar um amistoso durante um período de calendário já apertado suscitou preocupação em alguns clubes, assim como a viagem para a Ucrânia, que é considerada área de risco para infecção por coronavírus pelas autoridades sanitárias da Alemanha.

Confira a lista de convocados da Alemanha:

Goleiros: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Defensores: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Marcel Halstenberg (Leipzig), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds), Antonio Rudiger (Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Sule (Bayern de Munique), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Jonas Hofmann

(Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Suat Serdar (Schalke).

Atacantes: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Kai Havertz (Chelsea), Luca Waldschmidt (Benfica), Timo Werner (Chelsea).