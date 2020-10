Zona do euro: CPI recua 0,3% em setembro, na comparação anual (preliminar)

02/10/2020 | 07:26



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro recuou 0,3% na preliminar de setembro, na comparação anual, após queda de 0,2% registrada em agosto. Com isso, o índice fica mais distante da meta de quase 2% do Banco Central Europeu (BCE) e também não atinge a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de um recuo de 0,2%.

Parte do recuo é fruto dos preços de energia, que mostravam em setembro queda de 8,2% na comparação anual. Mas dirigentes do BCE podem ficar mais preocupados pelo baixo nível do núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos. O núcleo da inflação subiu 0,2% na preliminar de setembro, na comparação anual, após ter avançado 0,4% no mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.