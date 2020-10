02/10/2020 | 02:16



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou há pouco que ele e a primeira-dama do país, Melania Trump, testaram positivo para covid-19. "Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos passar por isso JUNTOS!", escreveu Trump, em sua conta oficial do Twitter.

Mais cedo, Trump havia comunicado que esperava o resultado do teste, feito após a confirmação de que uma assessora da Casa Branca, Hope Hicks, contraiu a doença. Hicks atua diretamente com Trump e viajou com ele nesta semana a bordo da aeronave presidencial para eventos eleitorais. Até o momento, ela é a assessora mais próxima de Trump que foi infectada pelo coronavírus.