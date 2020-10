02/10/2020 | 00:07



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu no Twitter na noite desta quinta-feira, 30, que vai entrar em um "processo de quarentena" junto a primeira-dama, Melania Trump, enquanto espera o resultado de um teste para detectar o novo coronavírus. O anúncio do presidente ocorreu momentos após a confirmação de que uma assessora da Casa Branca, Hope Hicks, está com covid-19.

Hicks atua diretamente com Trump e passou bastante tempo ao lado dele durante esta semana. A assessora começou a sentir sintomas leves da doença após um evento da campanha de Trump em Minnesota, na noite da quarta-feira, 1º.