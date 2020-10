Consórcio recebe doação de 350 mil EPIs

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/10/2020 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC recebeu ontem doação de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) que vai auxiliar os municípios da região no combate ao novo coronavírus. Foram 353,9 mil itens enviados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelo governo do Estado que serão direcionados para as equipes municipais de saúde nos hospitais de campanha e de referência para enfrentamento a Covid-19.



O lote é composto de 318 mil máscaras cirúrgicas, 32 mil máscaras N95 e 3.900 protetores faciais. As caixas com os EPIs foram acondicionadas no auditório da entidade regional para retirada das prefeituras, o que deve acontecer nos próximos dias.



Os critérios de distribuição dos materiais entre as cidades foram definidos pela CIB (Comissão Intergestores Bipartite), que reúne representantes do governo estadual e dos municípios.



O coordenador do GT (Grupo de Trabalho) Saúde do Consórcio e secretário de Saúde em São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, ressaltou que os itens vão contribuir para as ações de enfrentamento da pandemia. “A chegada dos materiais é importante para suprir os municípios. Os itens serão usados para proteger profissionais de saúde e funcionários que estão na linha de frente no atendimento à Covid-19”, afirmou Reple.



O presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), agradeceu ao Ministério da Saúde e ao governo do Estado pelos equipamentos destinados à região. “Quero manifestar a gratidão dos prefeitos da região pelos EPIs que recebemos. Neste momento de pandemia, os itens vão proteger nossas equipes de saúde que estão à frente nos atendimentos”, celebrou Maranhão.



FISCALIZAÇÃO

O Consórcio, por meio do Procon Consórcio ABC, e a Fundação Procon-SP promovem hoje videoconferência a partir das 16h, com o tema As Ações de Fiscalização na Pandemia: Orientações, Advertências e Autuações. Durante o encontro, serão tratados assuntos como o papel dos Procons, comércio eletrônico e ação fiscalizatória: motivação, finalidade e funcionamento.



A abertura do encontro será feita por Gabriel Maranhão e pelo secretário-executivo do colegiado, Edgard Brandão. Em seguida, com mediação de João Bôrro, diretor de relações institucionais da Fundação Procon-SP, o encontro terá como palestrantes Fernando Capez, secretário estadual de Defesa do Consumidor e diretor-executivo do Procon- SP; Fabiano Teixeira Mariano, coordenador do núcleo regional de Santos da Fundação Procon-SP. A participação é gratuita no link https://cutt.ly/Vf898hV.