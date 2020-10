Irmão de Lobo é candidato na chapa de Paulo Serra

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



02/10/2020 | 00:01



Candidato a prefeito de Santo André pelo Patriota, o vereador Ivanildo Pereira Lobo, Sargento Lobo, não terá apoio de parte da família. Mais do que isso. Parcela do núcleo consanguíneo estará em raia aposta na disputa majoritária. O irmão mais velho do parlamentar, Francisco Pereira Lobo, filiado ao PDT, formalizou entrada na concorrência por cargo eletivo pela primeira vez, postulando vaga na Câmara andreense, e está incluído – além de declarar apoio explícito – na coligação do prefeito Paulo Serra (PSDB), que tenta emplacar projeto de reeleição.

Sem titubear, Francisco Lobo, 57 anos, é taxativo em afirmar que irá pedir votos nas ruas para o tucano. “Estou pedindo votos ao Paulinho, inclusive, já votei nele no primeiro e segundo turnos da eleição de 2016. Agora, vou votar no terceiro (em novembro). A questão do meu irmão é outra coisa. Ele está na caminhada dele, respeito. É meu sangue. Se precisar, posso dar meu rim para ele, mas, no campo político, tenho que ser leal às minhas convicções. Não posso enganar, trair aquilo que acredito. Tento sempre ser correto. E o prefeito tem feito bom trabalho, é bem visto na cidade.”

A família Lobo é composta por cinco irmãos, sendo dois homens e três mulheres. Francisco é nascido em Mucurici, cidade a 350 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais. É vizinha a Ecoporanga, no noroestre do Estado, município natal de Sargento Lobo. Eles estão em Santo André há cerca de 40 anos. Migraram ainda jovens com a mãe, Zelita Lobo de Souza, em viagem permanente ao Grande ABC após convite para mudarem local de residência. Foram criados desde então na região do Camilópolis, no Segundo Subdistrito.

Francisco disputa ainda por cadeira no Legislativo com a cunhada, mulher do vereador, que se apresentará nas urnas como Enfermeira Tati Lobo (Patriota), na briga por manter espaço político do marido. “Temos boa relação, conversamos com frequência pelo WhatsApp, embora na pandemia pouco temos falado. Mas cheguei a até brincar se ela queria pedir votos para mim. Ela disse para cada um assar o seu peixe.” Debutante no páreo, ele trabalha no ramo da construção civil, enquanto o irmão é licenciado da PM (Polícia Militar). Filiou-se no fim de 2019 ao PDT, curiosamente sigla pela qual Lobo se elegeu pela primeira vez.

Lobo alegou que teve ciência da candidatura do irmão nesta semana. “Não fui procurado por ele em nenhum momento. Desejo sorte a ele na eleição, e torço para que vença o Zezão (Mendes, único parlamentar do PDT). E que em vencendo faça a diferença, assim como eu tenho feito.”

Apesar de inusitado, o caso não é inédito. Há outras situações parecidas na região, a exemplo dos irmãos Manoel e Diniz Lopes, de Mauá. Eles já concorreram, inclusive, por vaga na Câmara em 2016. Outro quadro pode ser visto em Rio Grande da Serra, com os irmãos Teixeira. Ex-prefeitos, Aarão, José e Adler (hoje chefe do Executivo em Ribeirão Pires) caminham em campos opostos.