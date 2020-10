Chuviscava visões na Usina Tamoio

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/10/2020 | 00:30



Na casa do Bento

Depoimento: João de Deus Martinez

Na Usina Tamoio, a 12 quilômetros da cidade de Araraquara, o patrão colocou uma antena para captar os sinais da TV em 1950 e meio para 51. Eu tinha nove anos. Um dos moradores da Colônia Monte Alegre, que era o centro onde eu morava, comprou uma televisão.

Você não acredita: nós íamos à casa dele só pra ele ligar a televisão pra nós ver os chuviscos... Escutava alguma voz passando, focalizando o Circo Tupi, alguma coisinha.

Mas você não via nada. Só o fato de ver aqueles chuviscos na televisão, nós, meninos, todos caipirinhas – até hoje sou caipira – (a gente) falava pra um e pro outro:

Ó, eu vi televisão na casa do Bento. Puxa, que legal!

Depois, quando vim para São Paulo em 1952, meu irmão me trouxe pra visitar outro irmão que estava aqui, o Lino, que trabalhava no Jornal de São Caetano, do Nicolau Delic. Eu ia à casa do meu tio na Mooca e lá tinha televisão que já pegava, a TV Tupi.

Puxa que lá vida... Ficava emocionado. Das duas às quatro a garota-propaganda apresentando aqueles comerciais. Depois tinha um filme rápido e, em seguida, tipo sete horas da noite, se não me falha a memória, já encerrava a programação.

Para mim era uma alegria. Por que: quando voltava para a fazenda, lá eu era o ‘rei da cocada preta’ para contar que eu tinha visto aquelas coisas. É muito bom demais!

Diário há meio século

Sexta-feira, 2 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1348

Manchete - Epidemia de sarampo em Minas Gerais.

Diadema - Todos conhecem a chácara dos italianos. Verdura lá é mais barata. Há mais de 20 anos Alfredo Neri ali produz. Fica adiante de Eldorado, na divisa com Santo Amaro.

Santo André - O secretário de Educação, professor José Lazzarini Junior, informa que a inauguração do Teatro Municipal fica para março de 1971.

Em 2 de outubro de...

1915 - A Prefeitura de São Bernardo iniciou a colocação de pedregulhos em várias ruas.

1920 - Realizada excursão a pé entre São Paulo e Santos, cortando São Bernardo pela Estrada do Vergueiro e Rua Marechal Deodoro. Sete andarilhos partem do Largo do Tesouro, às 8h.

- Edu Chaves realiza voo entre São Paulo e Santos. Aterra no Parque Balneário. Tempo de voo (ida e volta): uma hora.

- O engenheiro Emílio Cordes, de Santo André, inscreve-se como sócio contribuinte na Comissão Pró-Estádio, em São Paulo.

1930 - Empresa Imobiliária de São Bernardo suspende o tráfego de suas linhas de bondes (tramway) entre Santo André e a Vila de São Bernardo, da qual é concessionária. E anuncia planos para estabelecer uma linha de ônibus entre São Paulo, Santo André e São Bernardo.

- Na verdade, a empresa, loteadora de vários bairros na região, vivia momentos difíceis e acabaria sendo adquirida, em leilão, pelo Grupo Simonsen.

1950 - Inaugurada a estação férrea da Eletrocloro, em Santo André, desativada em 1981.

1960 - Inaugurado o Estádio do Morumbi.

1985 - Começa a maior competição poliesportiva da América; Santo André realiza os 50º Jogos Abertos do Interior, com 128 municípios inscritos.

A abertura realiza-se no Estádio Bruno Daniel. São homenageados os imigrantes que ajudaram a construir a história da cidade.

Marcelo Vido acende a pira olímpica: ele defende o basquete do CA Pirelli e nasceu em Santo André em 1959, ano em que a cidade sediou pela primeira vez os JAI.

- Pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão, no Parque Antarctica: Palmeiras 0, Santo André 1, gol de Ataliba.

1990 - Inaugurado o hipermercado Carrefour, em Santo André.

Hoje

- Dia Internacional do Notário (escrivão público). A data conduz à celebração do I Congresso Internacional do Notariado Latino, em 2 de outubro de 1948, quando se fundou a União Internacional do Notariado Latino.

Município paulista

- Hoje é o aniversário de Cruzeiro. Recebeu este nome em 2 de outubro de 1901, mas foi elevado a município em 1871, quando se separa de Lorena com o nome Conceição do Cruzeiro.

Capital brasileira



- Hoje é o aniversário de Porto Velho, em Rondônia.

Município brasileiro



- Hoje é o aniversário de Campanha (MG). Fundação: 2-10-1737; aniversário: 2 de outubro

Santos do dia

- Anjos da Guarda. A celebração a eles dedicada começou na Espanha, no fim do ano 400, propagando-se por toda a Europa em poucos séculos. O dia 2 de outubro foi fixado em 1670, pelo Papa Clemente X.

- Custódio

- Leodegário

- Domingos Spadafora

Sobre a revolução de 1924

Texto: João Fernando Musa

Tendo em vista a revolução de 1924 (Memória, 27 de setembro), que precisamos estudar com profundidade, posso informar que foi colocado um canhão no bairro de Perdizes, no início da Rua Bartira, para defender o governo do Estado aquartelado no Palácio dos Campos Elísios.

Tenho conhecimento que o governo federal mandou que tropa dos fuzileiros subisse a Serra de Santos pela estrada de ferro dos ingleses. Entre túneis os paulistas emboscaram e só sobrou um fuzileiro que havia sido retirado do trem por apendicite supurada.

Nota – Localiza-se no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo, um túmulo em homenagem aos combatentes de 1924 – um dos poucos marcos daquele conflito que caminha para o seu centenário.

Ao jazigo são depositadas flores com certa regularidade.