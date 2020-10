'Canta Comigo Teen': Record explica caso de Covid-19 entre jurados

01/10/2020 | 18:30



Os apresentadores do Canta Comigo Teen, Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro participaram, junto à direção do programa, nesta quinta-feira, 1º, de uma entrevista coletiva virtual sobre o reality show, que estreia no próximo domingo, 4 de outubro. Entre os temas abordados, estiveram a confirmação de um caso de covid-19 entre os jurados durante as gravações, detalhes sobre a dinâmica do formato em 2020 e também homenagens a Gugu Liberato, que apresentou as duas temporadas do Canta Comigo no Brasil.

Como vai funcionar o Canta Comigo Teen

Todos os 12 episódios já foram gravados e terão cerca de 1h40, sendo exibidos aos domingos, às 18h, dentro do Hora do Faro. A grande final contará com votação do público em tempo real no site R7.

Ao todo, são 88 participantes, com idades entre 9 e 16 anos, disputando o prêmio de R$ 200 mil. São 12 crianças cantando em cada episódio, com pelo menos duas avançando à fase semifinal - quem tiver aprovação dos 100 jurados, vai direto à final do Canta Comigo Teen.

O diretor Rodrigo Carelli também contou que haverá um programa de repescagem.

Jurado testou positivo durante as gravações

A emissora confirmou que um dos 100 jurados do Canta Comigo Teen - cuja identidade não foi divulgada - testou positivo para a covid-19 durante as gravações. A explicação foi dada por Juliana Algañaraz, CEO da Endemol Shine Brasil, que produz o formato.

"A gente testou todo mundo uma vez por semana. Esse jurado testou negativo no teste da semana. Três dias depois, durante o descanso dele, ele mesmo foi fazer o teste PCR, de forma privada, e nos comunicou no mesmo dia. O teste dele saiu em 12 horas, ficou afastado no momento e nunca mais voltou à gravação. Depois testamos todo mundo de novo", disse.

Rodrigo Faro também falou sobre os cuidados por conta da pandemia: "Toda vez que eu chegava, mediam a minha temperatura. Ficava no camarim só com uma profissional. Eu mesmo fiz minha maquiagem, eu mesmo me arrumava para ir gravar... Ou seja, o menor número de pessoas dentro de ambientes fechados."

O Canta Comigo foi o último programa apresentado por Gugu Liberato, que morreu em 21 de novembro de 2019, quando faltavam dois episódios para o desfecho da 2ª temporada. A Record optou por manter a exibição normal, já que os programas foram gravados previamente, acrescentando homenagens a Gugu.

"Para mim é uma honra. Pisar naquele palco de um programa que o Gugu faz e consagrou. Com muita humildade cheguei e pedi licença a todos os jurados, tentando trazer meu DNA para esse projeto, que tinha a cara do Gugu e sempre terá", afirmou Rodrigo Faro.

Em seguida, prosseguiu: "Sempre vai ser uma homenagem ao Gugu. Foi um dos meus maiores mestres, me ensinou muita coisa e me deu muita oportunidade. Toda vez que eu pisar no palco, não preciso nem dizer, ele será homenageado porque também me fez como apresentador".

Ticiane Pinheiro também falou sobre o apresentador: "Conheço o Gugu desde pequenininha. Hoje, estar fazendo um programa que era o ''xodó'' dele é muito legal, acho que até uma homenagem. Tomando conta de um programa que ele foi tão feliz fazendo."

Já a CEO da Endemol ressaltou a indicação na categoria programa de entretenimento sem roteiro para o Emmy Internacional em 2020: "No Brasil tivemos duas temporadas muito boas com o Gugu. Só não tivemos esse ano pela desgraça que aconteceu com o Gugu. É um orgulho que tenha sido o Gugu que nos deu esse caminho para aprender, criar e chegar no Emmy para continuar quase como uma homenagem para ele".

Psicológico das crianças

A produção destacou que os jovens participantes tiveram apoio psicológico e também de preparação vocal durante as gravações e os ensaios.

"Eles tiveram à disposição uma psicóloga o tempo todo, inclusive antes das apresentações, não só quando foram eliminados. Demos muito suporte e mantivemos a família perto", afirmou Juliana.

Rodrigo Faro falou sobre a "responsabilidade gigantesca" que dividiu com os jurados em apresentar um programa com participantes tão jovens, especialmente no período de pandemia, que impediu a presença de plateia, como nas edições anteriores.

"A pessoa acaba de cantar e não tem ninguém para aplaudir. Souberam o momento de ser jurado, julgar, mas também o momento de colocar a criança para cima e dizer: ''obrigado por ter trazido o seu talento pra esse palco''", disse.

Os 100 jurados do Canta Comigo Teen

A lista completa de jurados ainda não foi divulgada, com os "mais de 100" jurados que participaram do programa ainda não foi divulgada pela Record - mas foi possível verificar a presença de alguns nomes de edições anteriores como André Marinho, Penélope Nova e o cover brasileiro de Ozzy Osbourne.