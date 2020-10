Hyundai lança linha 2021 para HB20 e HB20S 1.0 Turbo

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



01/10/2020 | 18:18



A Hyundai completou a linha 2021 dos modelos HB20 e HB20S, já que neste ano a empresa dividiu o lançamento do ano/modelo seguinte – primeiro para as versões 1.0 aspiradas, depois para as que utilizam o motor 1.6 e, por último, as configurações equipadas com o motor 1.0 turbo. No caso do HB20, os preços dos modelos turbinados ficam entre R$ 69.590 e R$ 76.590. Já o sedã ocupa a faixa de preço entre R$ 74.590 e R$ 81.590.

Hyundai HB20 e HB20S 2021

A seguir, confira as novidades de cada uma das versões 1.0 turbo:

HB20 e HB20S Evolution – recebe faróis com acendimento automático, apoio de braço deslizante no console central e nova grade dianteira em formato de cascata com contorno em preto brilhante, a mesma usada no HB20 Sport.

HB20 e HB20S Evolution Pack – além dos mesmos itens do Evolution, a versão Pack traz ainda sistemas de alerta e frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa. Câmera de ré e airbags laterais também são novidades no modelo.

HB20 e HB20S Diamond – ganha nova grade dianteira em formato de cascata com contorno em preto brilhante, igual a do HB20 Sport, e os sistemas de alerta e frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa. Agrega ainda novos bancos em couro e sistema de monitoramento de pressão dos pneus.

HB20 e HB20S Diamond Plus – a exemplo dos outros modelos, recebe a nova grade dianteira em formato de cascata com contorno em preto brilhante. Os demais itens permanecem sem alteração.

Preços

Confira abaixo as especificações de cada versão do HB20 1.0 Turbo no modelo 2021 e seus respectivos preços.

Modelo Ano-modelo Motor Versão Preço (R$) HB20 2020/2021 1.0 Turbo Evolution R$ 69.590 Evolution Pack R$ 72.090 Diamond R$ 75.590 Diamond Plus R$ 76.590

Modelo Ano-modelo Motor Versão Preço (R$) HB20S 2020/2021 1.0 Turbo Evolution R$ 74.590 Evolution Pack R$ 77.090 Diamond R$ 80.590 Diamond Plus R$ 81.590

