Castelo Rá-Tim-Bum agita Dia das Crianças em resort

01/10/2020



Os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum animarão os hóspedes (pequenos e adultos) durante o Dia das Crianças no Casa Grande Hotel Resort & Spa. Localizado no Guarujá, a 70 km de São Paulo, o empreendimento está com pacotes especiais, de 10 a 12 de outubro, com diárias a partir de R$1.320 em apartamento duplo, com meia pensão.

Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, os pequenos que forem ao resort poderão se divertir em atividades como caça ao tesouro, solução de mistérios, poções mágicas, gincanas, oficina de tie dye e arena tik tok. Tudo isso comandado por Nino e a turma do Castelo Ra-Tim-Bum.

Castelo Rá-Tim-Bum no Casa Grande Hotel Resort & Spa

A equipe de monitoria do resort costuma promover as brincadeiras em grupos separados por idade: os Pirulitos (de 3 a 6 anos) e os Gigantes (a partir de 7 anos). Crianças de até 3 anos também podem participar da programação, desde que acompanhadas pelos pais.

A maioria das atividades rola na Casa da Criança, espaço com ventilação natural, voltado exclusivamente aos pequenos. O espaço fica em um amplo jardim e conta com duas piscinas, área de playground e um salão coberto de 250 m² para jogos e brinquedos.

Junto a personagens como a cobra Celeste, a bruxa Morgana, Doutor Vitor, os irmãos Tíbio e Perônio e o Gato Pintado, as crianças sairão em busca de contos perdidos, livros de magia, o cofre da felicidade e participarão ainda de uma aventura para evitar a destruição do Castelo. Confira a programação completa para o feriado:

Pirulitos – 3 aos 6 anos

Nino na Corrida Contra o Tempo: Nino precisa chegar a tempo de impedir que o seu castelo seja destruído.

Nino precisa chegar a tempo de impedir que o seu castelo seja destruído. Celeste e a Magia das Estrelas: Celeste, uma cobra muito reclamona, acredita ter encontrado um encanto para finalmente conseguir suas tão sonhadas pernas, para isso precisará a ajuda das crianças para ir em busca das estrelas mágicas.

Celeste, uma cobra muito reclamona, acredita ter encontrado um encanto para finalmente conseguir suas tão sonhadas pernas, para isso precisará a ajuda das crianças para ir em busca das estrelas mágicas. Morgana e o Livro Rá-Tim-Bum: A Tia Morgana não está encontrando seu livro de magias, e sem ele a história do Castelo pode ser apagada e com isso todos os outros personagens podem desaparecer.

A Tia Morgana não está encontrando seu livro de magias, e sem ele a história do Castelo pode ser apagada e com isso todos os outros personagens podem desaparecer. Gato Pintado e os Contos Perdidos: O Gato Pintado está muito triste, pois seus 7 contos favoritos sumiram da sua biblioteca. Agora, Nino e as crianças precisam encontrá-los.

O Gato Pintado está muito triste, pois seus 7 contos favoritos sumiram da sua biblioteca. Agora, Nino e as crianças precisam encontrá-los. Doutor Abobrinha em Busca do Cofre da Felicidade: Abobrinha recebeu uma mensagem anônima e acredita que exista dentro do Castelo um cofre que guarda toda a felicidade do mundo. As crianças precisam impedi-lo de entrar no castelo e concluir sua busca.

Gigantes – a partir dos 7 anos

Doutor Victor e a Fórmula Bum: Victor estava criando a Fórmula Bum, mas um ingrediente foi trocado e ele acabou abrindo um portal e liberando criaturas inesperadas. Agora os Gigantes precisam encontrar os ingredientes para criar a fórmula correta.

Victor estava criando a Fórmula Bum, mas um ingrediente foi trocado e ele acabou abrindo um portal e liberando criaturas inesperadas. Agora os Gigantes precisam encontrar os ingredientes para criar a fórmula correta. Tíbio VS Perônio: Nessa gincana, os irmãos Tíbio e Perônio se enfrentarão para ver quem leva o troféu N.E.R.D do ano.

Nessa gincana, os irmãos Tíbio e Perônio se enfrentarão para ver quem leva o troféu N.E.R.D do ano. Telekid e a Pane do Controle: O controle de Telekid começou a falhar, causando mudanças que podem ser catastróficas. As crianças precisam solucionar este problema.

O controle de Telekid começou a falhar, causando mudanças que podem ser catastróficas. As crianças precisam solucionar este problema. Nefasto e a Poção Moftaa: As crianças precisam impedir Nefasto de encontrar a poção moftaa, famosa por ter a fórmula da imortalidade.

As crianças precisam impedir Nefasto de encontrar a poção moftaa, famosa por ter a fórmula da imortalidade. Gincana #AquiÉMaisLegal: As equipes buscarão a vitória nesse circuito de jogos variados.

Tarde Mágica com Piquenique Especial