Sinduscon e FGV apontam alta nos custos da construção, puxada por materiais

01/10/2020 | 17:03



O Custo Unitário Básico (CUB) da indústria da construção do Estado de São Paulo atingiu R$ 1.500,76 por metro quadrado em setembro. Isso representa alta de 1,60% na comparação com agosto um crescimento de 4,95% nos últimos 12 meses.

O dado é apurado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador reflete a variação dos custos das construtoras e é utilizado na atualização financeira dos contratos de obras.

A alta do CUB em setembro foi puxada pelos materiais de construção, que avançaram 4,08% no período. Já a mão de obra avançou 0,20%, enquanto o custo administrativo permaneceu estável.

O avanço do custo dos insumos está preocupando as construtoras, que vêm abalo ao equilíbrio dos contratos. "O aumento excessivo dos preços dos materiais de construção está afetando o custo das obras e prejudicando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de obras públicas e privadas", declarou o presidente do SindusCon-SP, Odair Senra.

Em setembro, cinco itens apresentaram variação acima do IGP-M, que foi de 4,34%: fio de cobre antichama isolante 750 V 2,5 mm? (+13,79%), aço CA-50 diâmetro 10 mm (6,82%), cimento CPE-32 saco 50kg (+6,51%), disjuntor tripolar 70 A (+5,64%) e tubo de PVC-R rígido p/ esgoto diâmetro 150 mm (+5,39%).