Água Santa acerta empréstimo de Alaba para o Atlético de Madrid

Do Diário do Grande ABC



01/10/2020 | 16:32



O santista João Roberto Kildere dos Santos Ferreira, 18 anos, está no Água Santa desde 2019. Defendeu a equipe sub-17 no Paulista da categoria, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro deste ano e, com seu bom desempenho na lateral esquerda do Netuno, despertou interesse de um gigante europeu, o Atlético de Madrid (Espanha). A negociação entre os clubes para o empréstimo do atleta está em fase final e muito em breve o jovem embarca para a Espanha, inicialmente para defender o time B dos madrilenhos, mas mais um passo para a realização de um sonho.

A origem simples está enraizada em Alaba, que demonstra simplicidade em todas as suas falas, nas quais uma palavra sempre se repete. "Gratidão a Deus e a todos que me ajudaram até aqui desde o começo. Agradeço o projeto do Cantareira, o Parceiros da Bola, que me impulsionou através do Marinilson Souza para o futebol aqui de São Paulo. Também agradeço minha família e, principalmente, o Água Santa, por me darem tudo o que precisei para chegar neste grande clube que é o Atlético de Madrid", diz, ao Diário.

Seu desempenho na Copinha o fez ser incorporado pelo técnico Toninho Cecílio ao elenco profissional do Água Santa após a paralisação do Paulistão em razão da pandemia do novo coronavírus. Assim, em um intervalo de um ano e meio, Alaba passou de peça do sub-17 do Netuno para opção do time principal na disputa do maior Estadual do País. Assim, o lateral reiterou a importância do clube em sua carreira. "Me deu tudo que eu precisava para crescer, todo apoio, toda estrutura, toda força, e sem dúvidas abriram as portas pra mim, agradeço muito a toda a diretoria, meus companheiros e todos os demais", conclui.

O período de empréstimo do jogador para o Atlético de Madrid é de um ano e os espanhóis têm a opção de compra após isso. Apesar da expectativa por entrar no avião e seguir à capital espanhola, Alaba ainda deverá ficar mais alguns dias no Brasil resolvendo algumas situações até, enfim, viajar para conhecer as instalações do novo clube e vestir definitivamente a camisa atleticana.