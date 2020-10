Fernanda Motta se emociona ao falar sobre câncer de mama: Nunca pensei que seria o fim

01/10/2020 | 16:11



Fernanda Motta, ao fazer um autoexame nos seios, descobriu um câncer de mama em 2019.

A modelo sempre fala sobre sua experiência vencendo a doença, para conscientizar mulheres de fazerem o autoexame e os exames médicos frequentemente. E ela tocou no assunto mais uma vez no Encontro com Fátima Bernardes, nessa quinta-feira, dia 1º.

Motta contou que descobriu o nódulo no banho, tocando nos seios, e afirmou:

- A gente tem que desmistificar esse nome tão forte. O câncer é uma doença séria, mas ele tem cura. Principalmente se você tem um diagnóstico precoce. É muito melhor a gente se cuidar e prevenir.

Ela revelou que não dividiu sua luta - que teve final feliz - com a filha de seis anos de idade:

- Sempre soube que ela não precisava viver aquilo. Até porque, graças a Deus, consegui enfrentar isso de forma positiva. Vou deixar isso mais pra frente, quando ela crescer e entender melhor.

E que sempre teve esperança na vitória contra a doença:

- Acredito muito que a cabeça é nosso guia. A cura vem dela. Se não for 50%, no mínimo 40%vem da nossa cabeça. Se sua cabeça está mais positiva, as células do seu corpo vão te ajudar. O otimismo faz com que a gente tenha mais força. Eu não deixei de trabalhar, sempre mantive minha cabeça muito ocupada. Nunca pensei que seria o fim.