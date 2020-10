Paolla Oliveira conta que se depilar sozinha na quarentena foi um caos: Fiquei em carne viva

01/10/2020 | 16:10



Taís Araújo tem passado por poucas e boas na quarentena - ao lado do marido e dos dois filhos - como ela mesma mostrou no Instagram, quando teve que se esconder no banheiro para hidratar o cabelo.

E Paolla Oliveira contou pra ela, no Superbonita, do GNT, como tem sido sua própria quarentena, fazendo as coisas sem ajuda profissional:

- Foi um aprendizado. Desenrolei escova, babyliss... Depilação vou confessar que foi um caos.

Oliveira comentou que a teoria parece simples, colocar a cera e puxar, mas na prática:

- Amiga, fiquei em carne viva.

Uma parte bem menos dolorosa foi a make:

- Até maquiagem desenvolvi, testei, me virei.

Mas também rolou o momento pijama:

- Me larguei, me permiti isso, aí cheguei num limite. Será que ficar em casa é se largar, se abandonar? Foi uma ida e um retrocesso.