Após desentendimentos, Jojo Todynho se tranca na dispensa para rir de Biel em A Fazenda 12: - É muita mentira

01/10/2020 | 15:10



O fogo no feno não para em A Fazenda 12! Após os diversos desentendimentos durante o mês de confinamento por conta das tarefas domésticas, Jojo Todynho ainda tenta esconder as suas críticas a Biel. Na última quarta-feira, dia 30, o cantor estava na cozinha conversando com Juliano Rodrigo Moraes, Cartolouco, Tays Reis e Lidi Lisboa sobre a sua carreira.

Biel contou que comprou uma música, que irá lançar clipe quando deixar o confinamento.

- Tem uma música que eu comprei que chama Mozão, que vai sair agora, muito foda. Gostei da letra, falei pro cara que ia fazer a produção e perguntei quanto ele queria para eu ter 50% do autoral. É tudo negociado. Aí acabei comprando por três [mil].

Jojo não se aguentou, chamou Lucas Maciel para a dispensa e começou a rir de Biel! Ela disse:

- Tem que rir, aquele Biel mente muito, cara. Não dá. Eu não aguento, cara, é muita mentira.

Lucas também não segurou o riso, e disse que tudo que o colega fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Eita!

Mas não parou por aí! Mais tarde, após perder a prova do Fazendeiro e ir de vez para a roça, Biel cantou um trecho da música Deus É Por Nós, do MC Marks, para pedir votos.

- Abre a janela, deixa o vento bater, e o que for ruim deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar.

Em conversa com Mirella, Stéfani Bays e Victória Villarim, Jojo ironizou o trecho escolhido por Biel para falar sobre sua permanência na casa.

- Aí ele vem com aquela presepada de o que for ruim deixa o vento levar. Vai levar mesmo, se Deus quiser, pra longe.

Ela ainda declarou que acredita que o peão deveria sair, para ele descer um pouco do pedestal de dizer que é forte. Eita!

Briga

Após o Playplus cortar a transmissão da briga que aconteceu na última terça-feira, dia 29, na Fazenda, pudemos ver com detalhes tudo o que aconteceu no programa. Após praticamente arrombar a porta do quarto, Juliano partiu para cima de Raissa exigindo respeito, depois que ela jogou creme hidratante na cara dele.

Mirella pegou uma colher de pau e foi atrás do peão, assim como os outros confinados. Ele então disse:

- Não vou tocar nela, fiquem tranquilos. Não vou bater! Eu sou pai! A sua carreira acaba aqui! A minha tem muito tempo ainda. Não sou qualquer um pra você jogar coisa na minha cara!