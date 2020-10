Ator de Uma Linda Mulher revela que já foi agredido por papel no qual tenta violentar personagem de Julia Roberts

01/10/2020 | 15:10



Algumas celebridades acabam ficando marcadas pelos papéis que desempenham nos cinemas - mas, às vezes, não de uma boa forma. O ator Jason Alexander, que interpretou o personagem Philip no longa Uma Linda Mulher, sabe muito bem disso! Isso porque, durante uma entrevista ao podcast At Home With The Creative Coalition, ele revelou que é odiado por conta do papel, e que já chegou até mesmo a ser agredido.

Para quem não lembra, Philip era um advogado misógino que tenta estuprar Vivian, a garota de programa vivida por Julia Roberts, mas é impedido por Edward, o personagem de Richard Gere. Acontece que alguns fãs do filme lembram muito bem disso, mas acabam não conseguindo diferenciar o personagem do ator:

- Eu era conhecido em todo o mundo como o idiota que tentou estuprar Julia Roberts, então as mulheres me odiavam. Eu andava pela rua e me xingavam.

E, de acordo com o ator, as agressões não foram apenas verbais: ele relata que chegou a tomar socos em algumas ocasiões, e que uma mulher chegou a acertá-lo com uma cusparada.

Apesar dessa situação, Jason garantiu que não se arrepende de ter vivido o papel, que lhe abriu muitas portas em sua carreira. O longa foi um grande sucesso de bilheteria nos anos 90, faturando mais de 460 milhões de dólares - cerca de dois bilhões e meio de reais na cotação atual -, o que era incomum para uma comédia-romântica na época. O ator conta ainda que conseguiu o papel por acaso e a contragosto do diretor, Garry Marshall, que achava que Jason tinha cara de bebê:

- Ele tentou outros atores e não sei por que eles não chegaram a um acordo. Consegui o papel porque estavam desesperados.

Apesar desse ser um papel famoso do ator, Jason participou de outro papel de destaque, vivendo George Constanza na série Seinfeld. Seria melhor se ele fosse conhecido por esse papel, não é mesmo?