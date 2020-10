6 road trips incríveis para fazer na América do Sul

Redação

Muito populares nas telinhas do cinema, principalmente quando o assunto é a famosa Rota 66, nos Estados Unidos, as road trips vem ganhando força na retomada do turismo. Na impossibilidade ou temor de fazer uma viagem de avião, grandes aventuras pela estrada e um continente de opções surgem como opção aos turistas.

A América do Sul, por exemplo, conta com inúmeras rodovias que podem ser exploradas pelos turistas mais experientes ou, até mesmo, pelos que estão se lançando agora nesse tipo de viagem.

Junte os amigos, a família ou vá sozinho, se preferir. Separe um par de óculos escuros, baixe uma playlist de sua preferência, escolha uma das opções abaixo e comece a planejar.

Road trips na América do Sul

– Serra do Rio do Rastro, Rodovia SC-390, Santa Catarina, Brasil

Dona de uma espetacular vista, a SC-390, que liga o sul catarinense ao oeste do estado, corta um dos mais importantes cartões-postais de Santa Catarina.

Suas 248 curvas, que por vezes são íngremes, fechadas e cobertas pela vegetação, são um atrativo para todos os motoristas e passageiros.

No topo da serra, um mirante situado a mais de 1.400 metros de altitude oferece uma linda perspectiva da rodovia.

– Punta del Este, Uruguai

Quem estiver interessado em explorar outros países, o Uruguai é a pedida certa pela proximidade, sobretudo para quem mora no sul do Brasil.

A dica é acessar o país – quando as fronteiras forem reabertas – pelo Chuí e seguir rumo ao litoral para conhecer ou rever as praias do leste, como Punta del Diablo, Punta del Este e Playa Mansa, localizada em frente ao Enjoy Punta del Este, famoso cassino uruguaio.

O local, aliás, é um excelente ponto de parada não só para descansar, mas para aproveitar a gastronomia local, curtir a noite na Ovo Nightclub ou, quem sabe, tentar a sorte no cassino.

Além disso, não deixe de visitar a Casapueblo, ali pertinho e, se possível, Montevidéu e Colônia do Sacramento.

– Estrada Real, São Paulo – Paraty, Brasil

A maior rota turística do país também é opção para quem deseja cair na estrada e não pretende fazer uma viagem tão longa.

A Estrada Real reúne quatro caminhos da época do Brasil Colonial ,que passam pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. São 1.630 quilômetros de rodovias e inúmeras possibilidades de roteiros.

Aqui, o destaque fica com o trecho São Paulo – Paraty, onde é possível conhecer cidades como Guaratinguetá e Cunha. Uma boa dica de parada é o Lavandário de Cunha, que vale a visita.

– Buenos Aires, Argentina

Outra opção bem interessante para quem sonha em fazer uma road trip além do território brasileiro é a Argentina.

Dependendo do ponto de origem, é possível mesclar cidades e atrações incríveis pelo caminho, como a Rota Romântica no Rio Grande do Sul, que passa pela RS-235 e a BR 116 e cobre 14 munícipios do Vale dos Sinos e da Serra Gaúcha.

Do outro lado da fronteira, Punta del Este e Colonia del Sacramento, no Uruguai, deixam o roteiro até a Buenos Aires ainda mais belo e encantador.

– Rota das Emoções, Maranhão, Ceará e Piauí, Brasil

O nordeste brasileiro também está muito bem representado no quesito road trips. A Rota das Emoções, que liga os estados do Maranhão, Ceará e Piauí, em um circuito repleto de natureza e envolvimento com a cultura local, desperta a emoção de se movimentar ao longo dos 500 km do percurso.

São 14 municípios interligados em tour com passagens pelos Parques Nacionais de Jericoacoara, Lençóis Maranhenses e pelo Delta do Parnaíba.

– Estrada de Los Caracoles, Chile

Para os mais destemidos, a Estrada de Los Caracoles, na fronteira do Chile com a Argentina, pode ser uma aventura e tanto.

O nome já traduz bem o tamanho do desafio. São 29 curvas sinuosas, muito fechadas e sem nenhum tipo de proteção, como guard rails, para resguardar os motoristas.

O constante vai e vem das curvas, aliado aos mais de 3.000 metros de altitude, complementam ainda mais a experiência, que logo é recompensada pela paisagem, sobretudo no inverno, quando há neve por todos os lados.

Além disso, uma vez na estrada, não deixe de visitar Portillo. A estação de esqui oferece uma vista e tanto para a Laguna del Inca.

Capitais da América do Sul

A América do Sul conta com diversos pontos turísticos em seu território. Muitos deles podem ser facilmente visitados pelos brasileiros, já que o país ocupa boa parte do território sul-americano. Das 12 nações do continente, a maior parte delas faz fronteira com o Brasil, exceto Equador e Chile.

Na galeria a seguir, confira imagens das capitais dos países sul-americanos. Embora seja um território ultramarino e não um país independente, a Guiana Francesa foi acrescentada, já que está geograficamente na América do Sul.