São Bento e São Caetano decidem título nos dias 9 e 12 de outubro

Da Redação



01/10/2020 | 14:10



Os times do São Caetano e São Bento vão disputar o título do Paulistão A2 Sicredi nos dias 9 e 12 de outubro. As datas foram acertadas em reunião do conselho técnico da FPF (Federação Paulista de Futebol) por videoconferência na manhã desta quinta-feira (01).

A partida de ida está marcada para sexta-feira, 9 de outubro, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, às 15h. Com melhor campanha, o São Caetano decide o título em casa, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, às 17h da segunda-feira, feriado de 12 de outubro. Ambas serão transmitidas pela SporTV.

Enquanto a equipe de Sorocaba busca o seu segundo título na competição - venceu em 1962 -, o Azulão joga pelo tricampeonato, uma vez que conquistou as edições de 2000 e 2017.