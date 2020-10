Ana Furtado grava sobre mitos e verdades sobre câncer de mama

01/10/2020 | 14:11



Ana Furtado usou as redes sociais para ajudar na campanha Outubro Rosa e falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Nesta quinta-feira, 1, a apresentadora da TV Globo publicou, em sua página oficial no Instagram um vídeo com mitos e verdades sobre esse tipo de tumor.

Das situações que podem ajudar a combater o câncer de mama, Ana Furtado diz que amamentação e exercícios físicos são algumas boas práticas.

Ela também explica que somente o autoexame não é capaz de detectar precocemente a doença. Outros mitos apontados pela apresentadora: que o câncer pode ser provocado pelo uso de desodorante ou prótese de silicone.

Veja o vídeo:

Clique aqui

Em 2018, Ana Furtado revelou que estava enfrentando a doença. Na ocasião, ela desconfiou de um nódulo que detectou ao fazer o autoexame,

"Estou aqui para abrir meu coração a todos vocês. Depois de um autoexame, seguido de uma mamografia, descobri um câncer de mama em estágio inicial. Foi um baque muito grande quando recebi a notícia", relatou a apresentadora na época.