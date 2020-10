Fiuk revela estar namorando e lembra surpresa de Fábio Jr. no set de A Força do Querer

01/10/2020 | 14:11



Fiuk está apaixonado! Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, o cantor revelou que está de olho na reprise de A Força do Querer, onde interpretou Ruy - mas que curte esse momento com boas companhias!

- Assisti à novela aqui em casa com minha mãe, com uma pessoa que é praticamente da nossa família e com mais alguém aí (risos).

O artista revelou, porém, que seu namoro com Isabella Scherer chegou ao fim em 2019.

- [O namoro] é página virada. Comecei a escrever uma nova história, pode-se dizer assim.

Misterioso, hein? Aos 29 anos de idade, o ator ainda assumiu que considera a sua sensibilidade uma de suas grandes qualidades.

- Sempre fui assim. Hoje em dia está na moda ser o machão, durão... P*****a? Uhul!. Dane-se todo mundo. E eu não tenho vergonha de dizer que não sou assim. Tem espaço para todo mundo. Da mesma forma que tem esse cara, tem eu. Qual é o problema de ser um homem que vai fazer 30 anos carente, sensível e engraçado? Respeito quem não é sensível e quem não é carente (risos). Tudo bem! Mas eu brinco com isso. Tiro onda com essas coisas. Nas minhas redes sociais, eu também abro caminho para que as pessoas se expressem assim, com sensibilidade.

Fiuk também lembrou de uma surpresa do pai, Fábio Jr., que apareceu inesperadamente no set de A Força do Querer.

- Ele apareceu de repente, no meio da cena. Quando olho no canto do cenário... Meu pai!. Foi muito gostoso e inesperado. Eu não sabia que ia acontecer. A gente passou uma tarde juntos lá, e o Dan Stulbach falou para ele: Pô, cara, me ajuda aí! Como é que vou ser pai desse moleque?. Foi bacana que eles também tinham muito carinho um pelo outro, já se conheciam, e eu não sabia.