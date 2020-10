Médica achou que Buddy Valastro iria perder a mão: - Ela ligou e disse: vocês precisam vir para cá agora

01/10/2020 | 14:11



Buddy Valastro passou por uma situação terrível recentemente ao ficar com a sua mão direita presa em um equipamento de boliche. O confeiteiro, que não sabe se algum dia poderá voltar a cozinhar, já havia contado alguns detalhes sobre o incidente que quase o deixou sem mão.

Após instruir seus filhos para ajudá-lo a soltar sua mão do equipamento, Buddy e sua família correram para o hospital mais próximo. Lá, ele realizou uma primeira cirurgia. Depois, o Cake Boss fez uma consulta com a Dra. Michelle Carlson, uma cirurgiã ortopédica. Lisa, a esposa de Buddy, enviou para ela vídeos do machucado do marido para que a médica conseguisse avaliar a situação.

Lisa, então, contou para a revista People que após Buddy ser liberado do hospital, ela mandou os vídeos para a Dra. Carlson, mas ela já estava dormindo. Então na manhã seguinte, bem cedo, ela ligou e disse: vocês precisam vir para cá agora. Ela ainda acrescenta:

- Ela estava com medo porque havia tanto inchaço em sua mão que estava estrangulando seus músculos e os músculos poderiam morrer.

Buddy também disse:

- A Dra. Carlson achou que eu poderia ter perdido a mão. Ela estava petrificada.

Ele, então, passou por uma segunda cirurgia que foi um sucesso.

Mesmo assim, ele ficou com danos nos nervos, tendões e músculos e, por isso, precisará de fisioterapia, além da possibilidade de ter que fazer mais cirurgias.

- É realmente cedo agora. Mas eles estão dizendo que definitivamente será um longo caminho para a recuperação, disse Buddy.

Por fim, o confeiteiro ainda se define como sortudo, apesar do que aconteceu:

-

Passou pela minha mão e pelos meus dois dedos, mas se estivesse dez centímetros abaixo, teria atingido meu pulso - e esquece, eu poderia ter sangrado muito. Você não percebe o quão perto estava - ou poderia ter arrancado meus dedos. Tanta coisa poderia ter acontecido.

Tenso!