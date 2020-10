Ex-segurança de Kris Jenner abre processo e acusa a empresária de assédio sexual

01/10/2020 | 14:10



Eita! Mais uma polêmica para a conta da família Kardashian-Jenner. A matriarca da família, Kris Jenner, está sendo acusada de assédio sexual pelo ex-segurança particular dela - algo que ela já negou. Segundo informações da People, esse ex-funcionário citou no processo assédio sexual, discriminação racial e de gênero e demissão injusta. A filha mais velha de Kris, Kourtney Kardashian, está no processo como ré. David Shield Security, a empresa do ex-funcionário, também está sendo processada.

Nos documentos, o ex-guarda-costas, que se identifica como um homem negro, chamado Mac McWilliams, afirma que Jenner embarcou em um padrão de conduta envolvendo contato físico não consensual com [McWilliams] de natureza inadequada e sexual.

Marty Singer, advogado de Kris, negou essas acusações por meio de um comunicado:

Kris Jenner e Kourtney Kardashian negam veementemente as afirmações completamente falsas feitas pelo ex-segurança Marc McWilliams.

Suas alegações absurdas são claramente fabricadas e contrárias a fatos facilmente confirmados. Kris nunca agiu de forma inadequada com ele. A empresa de segurança parou de designar McWilliams para trabalhar lá depois que o guarda foi repetidamente pego dormindo em seu carro no trabalho.

O comunicado continua:

Significativamente, McWilliams nunca fez qualquer reclamação ao seu empregador sobre Kris até arquitetar esta afirmação ridícula um ano depois.

Embora Kourtney seja citada no processo, ela não é acusada de fazer nada impróprio, nem o fez. Quando Kris e Kourtney derrotarem este processo frívolo, elas pretendem processar McWilliams e seus advogados imediatamente com um processo malicioso.

McWilliams afirma que esses supostos comportamentos começaram a acontecer quando ele passou a trabalhar para mãe e filha em maio de 2017.

O ex-segurança ainda alega que a mãe de Kim Kardashian fez comentários sobre sua aparência física e perguntou sobre suas atividades sexuais:

Entre maio de 2017 e 12 de setembro de 2018, a ré Jenner começou repetidamente e com frequência fazendo com que seu corpo entrasse em contato físico íntimo com o corpo de [McWilliams] e fazendo comentários abertos de natureza sexual para [McWilliams] repetidamente, diz o documento. Além disso, ele teria sido humilhado na frente de seus colegas de trabalho com

comentários sugestivos, sexuais, sexistas, racistas e discriminatórios.

Além disso, McWilliams tentou falar sobre esses comportamentos com o seu então chefe da David Shield Security e também com a área de Recursos Humanos, mas nada foi feito. Ele ainda teria dito para Kris que

tal conduta imprópria era indesejável e pediu para ela

cessar e desistir de qualquer outra conduta imprópria. Porém, ela teria ignorado todos esses pedidos.

O ex-funcionário ainda cita que, após iniciar o processo, sua ex-empresa e as Kardashian iniciaram uma campanha de assédio, intimidação e mais tormentos.

Ele chegou a ser demitido oficialmente no dia 12 de setembro de 2018, mas já estava trabalhando com horários reduzidos e até mesmo havia sido suspenso e não poderia mais trabalhar com Kris Jenner, apesar de ainda ter feito mais alguns serviços para as Kardashian.

Complicado, hein?