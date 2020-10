RBD fará live em dezembro, mas Sem Dulce María e Alfonso Herrera

01/10/2020 | 12:38



A primeira vez que Anahí, Maite Perroni, Dulce Maria, Alfonso Herrera, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann subiram ao palco foi em 2004. Eles formavam o grupo RBD, que conquistou o sucesso no Brasil com a novela mexicana Rebelde, transmitida pelo SBT.

Agora, em meio à pandemia do novo coronavírus, o grupo decidiu fazer uma live, porém, a transmissão será paga e não contará com dois integrantes importantes: Dulce Maria, que está grávida, e Alfonso Herrera.

O evento virtual, intitulado Ser O Parecer , será transmitido às 20h do dia 26 de dezembro, com uma maratona de vídeos em que os fãs poderão participar. O nome foi inspirado em uma música do terceiro álbum do RBD, Celestial, cujo clipe foi gravado na época em São Paulo.

Quem quiser gravar vídeos e enviar para o grupo, basta acessar o site. Os ingressos para o show virtual poderão ser comprados a partir do dia 4 de outubro, no mesmo endereço eletrônico, a US$ 25. Na cotação do dólar até o fechamento desta reportagem, o valor sairia por R$ 140,25.

"Depois de 12 anos, outra vez juntos na reunião global virtual", comemorou Anahí no perfil oficial dela no Instagram.